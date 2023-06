01 juin 2023 à 00h15 par Philippe | 07 juin 2023 à 01h28

Comment fonctionne la ZFE à Strasbourg ?

Grandement impactées par les moteurs à essence et diesel des voitures et camions, de nombreuses mesures sont prises dans les grandes villes depuis plusieurs années. Récemment, c'est le cas pour l'agglomération de Strasbourg.

Le 1er janvier 2023, la nouvelle zone à faibles émissions de l'Eurométropole de Strasbourg est entrée en vigueur. L'objectif de cette zone baptisée zfe strasbourg, est de restreindre l'accès des véhicules les plus polluants à certaines zones de la ville.

La mise en place de la ZFE Strasbourg vise surtout à encourager l'utilisation de véhicules plus propres afin de réduire l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé publique et sur l'environnement.

Quelles sont les limites de la zone ?

La ZFE à Strasbourg s'applique sur l'ensemble des axes de l'Eurométropole et dans les 33 communes. Elle est également étendue sur la M35 et la M351 au niveau de la partie urbaine. Cependant, les axes de contournement de l'agglomération strasbourgeoise ne sont pas pris en compte dans cette zone. Il faut savoir que ces règles de la ZFE sont applicables en continu 7j/7 et 24h/24.

Quels sont les véhicules concernés par les restrictions de circulation ?

Comme les critères d'éligibilité sont basés sur les émissions de polluants atmosphériques selon l'année et le type de véhicule. Depuis 2023, cette Zone à faibles émissions exclut les véhicules les plus polluants classés par vignette.

Les véhicules les plus polluants ne peuvent donc plus circuler dans le périmètre de la ZFE de Strasbourg. Cela concerne les véhicules sans vignette de plus de 25 ans. Les véhicules avec vignette Crit'air 5 (véhicules diesel de 1997 à 2000) et les véhicules avec vignette Crit'air 4 (véhicules diesel de 2001 à 2005).

A ce jour, la France compte 11 autres ZFE dans les grandes villes (Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Reims et Saint-Etienne). Ces zones à faibles émissions vont continuer à se généraliser en 2024 dans les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants en France.