09 février 2022 à 00h15 par Philippe | 11 février 2022 à 02h20

Comment gagner de l'argent avec son smartphone ?

Les manières de gagner de l’argent sans avoir à sortir de chez soi sont de plus en plus nombreuses. Une option tout à fait envisageable avec votre smartphone, d’ailleurs, et qui vous permettra de rentabiliser son utilisation. Nous vous proposons de découvrir quelques solutions qui vous permettront d’arrondir vos fins de mois.

Le cashback, un moyen de gagner de l’argent facilement

Si vous ne le connaissez pas encore, sachez que le cashback est un moyen de gagner de l’argent via les achats en ligne, directement depuis un smartphone. Concrètement, une paire de chaussures qui coûterait 100 euros avec un cashback de 10 % vous permettrait de cumuler 10 euros sur votre cagnotte prévue à cet effet. Le système se démocratisant de plus en plus, il est désormais possible d’en bénéficier sur des billets de train, des livres ou encore de l’électroménager.

Si vous souhaitez vous lancer, vous devrez vous inscrire sur une application ou un site dédié, le plus populaire étant actuellement iGraal. Il vous suffira ensuite de prendre le réflexe, quel que soit le site où vous effectuer vos achats.

Arrondir les fins de mois en marchant

Marcher permet aussi de gagner un peu d’argent. Il suffit pour cela de télécharger une application agissant comme un podomètre et qui vous rémunérera à chaque pas réalisé. Lancée en début d’année en Italie, l’app a déjà été téléchargée près d’un million de fois sur iOS et Android. Elle vous incitera à vous remettre au sport.

L’inscription est totalement gratuite et les kilomètres effectués en marchant ou en courant sont transformés en Ward. Il est ensuite possible de les convertir en euros, au taux de douze centimes tous les 20 000 pas. Grâce à l’application, vous pourrez donc bénéficier de bons de réductions auprès des entreprises partenaires ou choisir de faire de vos gains un don.

Gagner de l’argent grâce à des photos

Celles et ceux qui pensent à vendre leurs photos prises depuis leur smartphone ne sont pas forcément nombreux. Et pourtant, il s’agit bien d’un moyen de gagner de l’argent grâce à son téléphone portable. Il suffit pour cela de télécharger une application dédiée. Chaque photo uploadée est alors vendue pour le prix de 5 dollars, soit un peu moins de 5 euros en fonction de l’évolution du taux de change.

Évidemment, toutes les photos ne trouveront pas preneurs en quelques jours et il faudra parfois plusieurs mois pour se faire. Quoi qu’il en soit, vous pourrez obtenir un revenu récurrent en optant pour cette solution. Point positif, des indications sont mentionnées sur les photos recherchées, selon la période.

Répondre à des sondages et enquêtes rémunérés

Dernière option vers laquelle vous pourriez vous tourner à l’aide de votre smartphone, les sondages et enquêtes rémunérés. Il s’agit probablement de la façon la plus facile de gagner de l’argent, puisqu’il suffit de s’inscrire sur les plateformes, de créer un profil et de donner son opinion en toute objectivité. Les gains sont variables et il faudra généralement compter entre 0,20 à 2 euros par sondage, la durée pouvant être comprise entre 5 et 30 minutes.