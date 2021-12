20 décembre 2021 à 00h15 par Philippe | 27 décembre 2021 à 14h38

Comment les jeux mobiles ont contribué à développer l'industrie des jeux

Nos vies quotidiennes sont plus mobiles que jamais. Grâce au développement technologique, il n'est pas surprenant que les jeux aient suivi le mouvement avec leurs innovations. Les jeux mobiles sont devenus un élément essentiel de notre culture et continuent de se développer au fil du temps.Depuis l'introduction des jeux vidéo dans les années 1970, de nombreuses avancées ont été réalisées. Les nouvelles technologies ont permis de créer des graphismes et des jeux plus immersifs, ainsi que des jeux en ligne. L'industrie des jeux a également connu une augmentation considérable de la popularité des jeux mobiles grâce aux smartphones. Nous allons examiner comment les jeux mobiles ont contribué à développer cette industrie et ce que cela signifie pour les joueurs d'aujourd'hui.

La popularité croissante des jeux mobiles

Les jeux mobiles sont des jeux vidéo joués sur des smartphones ou des tablettes. Ils gagnent en popularité auprès des joueurs du monde entier, car les prix commencent à égaler ceux des jeux pour PC et consoles, ce qui met les jeux mobiles à la portée d'un public toujours plus large.

La valeur du secteur est actuellement estimée à 152 milliards de dollars et a connu récemment une augmentation en glissement annuel. Les analystes prévoient que la valeur du marché mondial des jeux mobiles atteindra un chiffre stupéfiant.

Actuellement, les jeux mobiles sont plus populaires que toute autre plateforme dans le monde. Le nombre de joueurs sur mobile a déjà dépassé celui des joueurs sur PC et sur console réunis. Certains rapports suggèrent que plus de personnes jouent à des jeux mobiles que toute autre chose, et au dernier trimestre de 2019, les jeux mobiles ont capté plus de revenus que les PC et les consoles réunis.

L'industrie a également été assistée par des avancées technologiques telles que la technologie cloud, permettant aux utilisateurs de s'engager facilement dans un mode multijoueur. De plus, c'est l'une des premières industries qui a utilisé la technologie de capture de mouvement - un outil utilisé dans les films.

Des conditions favorables pour les joueurs

Les smartphones constituent aujourd'hui le mécanisme idéal de distribution des jeux, ce qui permet de réduire considérablement les coûts des développeurs de jeux. Auparavant, les coûts de développement des jeux étaient élevés, et les dépenses de marketing l'étaient encore plus. Par conséquent, l'industrie des jeux était gravement entravée. En raison du haut niveau d'accessibilité, la plupart des jeux peuvent être téléchargés en un seul clic via le Play Store ou l'App Store.

Les coûts de développement des jeux ont été réduits de manière significative, et les revenus sont réalisés principalement par les ventes en ligne. En outre, grâce à des graphismes améliorés, une qualité sonore exceptionnelle et des mécanismes de jeu inédits, les jeux sont plus agréables que jamais.La technologie permet à des millions de joueurs de participer aux jeux en tant qu'activité de groupe. Les MMOG et MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement multi-joueurs) sont extrêmement populaires parmi les joueurs. Avec l'arrivée de la réalité virtuelle et augmentée, votre salon se transformera en terrain de football ou en court de tennis.

Changement du paysage numérique

La progression significative que connaissent les téléphones mobiles, qui sont passés d'un simple appareil QWERTY utilisé pour la messagerie et les appels à un Smartphone capable de gérer nos tâches quotidiennes, est sans précédent. Quelques années auparavant, personne n'aurait imaginé qu'un gadget mobile puisse remplir autant de fonctions en nous permettant également de se lancer dans des aventures fabuleuses, telles que le jeu en ligne casino. L'industrie des jeux s'est considérablement développée grâce aux avancées technologiques. Les jeux mobiles traditionnels ont été progressivement abandonnés et remplacés par des jeux aux scénarios captivants.