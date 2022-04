27 mars 2022 à 00h15 par Philippe | 02 avril 2022 à 06h53

Comment jouer en toute sécurité sur son mobile ?

Crédit Photo : JESHOOTS-com, CC0

Le mobile, un outil pour rester en contact avec ceux qui nous entourent ? C'est sûr, mais pas seulement ! Toutes les études menées sur le sujet ces derniers mois mènent à la même conclusion : les Français jouent de plus en plus sur leur mobile. Puzzle, casino, jeu de simulation ou encore quiz en tout genre, à chacun sa préférence pour se divertir. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les mobinautes ou presque ont un ou plusieurs jeux installés sur leur smartphone. Dans ce contexte et à l'heure où la menace règne en permanence en ligne, comment s'assurer de jouer en toute sécurité ?

Un secteur en pleine explosion

Le jeu sur mobile, c'est un secteur en plein essor. Au total, on estime que les consommateurs ont dépensé pas moins de 116 milliards de dollars dans ce secteur en 2021. Cela représente une augmentation de 30,2 milliards (+35%) par rapport à 2019. Dans le même temps, le nombre de téléchargements de jeux a aussi bondi pour atteindre près de 83 milliards sur l'année.

Si l'on s'intéresse uniquement à ce qui se passe en France, les chiffres ont là encore de quoi impressionner : les mobinautes français ont dépensé 1,39 milliard de dollars au total pour des jeux mobiles l'an passé et les téléchargements de jeux se sont élevés à 0,58 milliard.

Alors que, au départ, la consommation de jeux était essentiellement le fait de jeunes hommes, le mobile a démocratisé la tendance. Désormais, tout le monde, ou presque, joue sur son smartphone : hommes, femmes, jeunes, seniors, geeks ou non. À chacun son type de jeu préféré parmi les centaines de titres proposés par les magasins en ligne, que ce soit sur Android comme sur l'App Store. Mais, justement, à l'heure où l'offre est immense, comment s'assurer de trouver des bons jeux qui assurent la sécurité de nos données ?

Identifier les risques

Peut-être l'ignorez-vous, mais le fait de télécharger un jeu qui ne serait pas bien sécurisé pourrait vous causer bien des problèmes. Le premier problème potentiel, c'est l'usurpation de votre identité, qui est le principal vecteur d'attaque sur les sites de jeux en ligne actuellement. En somme, un pirate profite de votre inscription sur un jeu pour récolter vos informations personnelles et se faire passer pour vous. Dès lors, toutes ses actions malveillantes auront des conséquences sur votre vie à vous.

Le deuxième problème à redouter, c'est la perte de vos données : à la suite d'un hacking, il est possible que vous perdiez tout ce que vous aviez réussi à créer dans un jeu téléchargé. C'est moins grave que l'usurpation d'identité, mais toujours très ennuyeux !

Adopter de bons réflexes

Pour être sûr de télécharger des jeux qui garantissent la sécurité de vos données, rendez-vous dans la boutique en ligne de votre mobile et tablez sur les applis qui font partie de la section " Meilleurs Classements ". Cela signifie que de nombreux joueurs ont déjà téléchargé avec succès ces titres et ont laissé de bons commentaires. Or, dans le monde du jeu en ligne, les avis d'autres joueurs constituent un élément crucial pour comprendre si une appli est digne de confiance ou non ! Aussi, de manière générale, optez de préférence pour des jeux que vous connaissez déjà : soit recommandés par un proche soit dont vous avez entendu parler dans les médias par exemple. Et attention à ne pas tomber dans le piège d'applis qui ressemblent à des titres connus… Et aussi, méfiez-vous des applis gratuites : certaines sont de vrais pièges à données personnelles, comme c'est le cas de Bricks Breaker Pro notamment.

Si vous êtes du genre à aimer les parties de poker en ligne et que vous cherchez à vous divertir sur votre smartphone, plusieurs choses sont à prendre en compte. D'une part, vérifiez toujours que l'appli en question dispose d'une licence et met en avant des informations légales qui sont valides. Aussi, assurez-vous de jouer sur un casino en ligne qui ne dispose pas seulement d'une application mobile, mais aussi d'un site web qui propose les mêmes fonctionnalités et le même service client que sa plateforme mobile, comme c'est le cas pour PokerStars Casino, un exemple parmi d'autres. Cela vous donne la garantie que vous jouez au sein d'un casino en ligne qui est bien établi et parfaitement sécurisé.

Enfin, si vous avez vraiment très (très) peu de vous faire hacker sur votre mobile, vous pouvez choisir d'installer un VPN sur votre smartphone pour brouiller les pistes et jouer en cachant vos informations réelles. Mais attention, tous les VPN ne feront pas non plus que du bien à votre mobile…

Se fixer des limites

Enfin, pour jouer en toute sécurité sur votre mobile, prenez soin de vous imposer certaines limites, tant au niveau du temps passé sur les jeux qu'au niveau de l'argent dépensé pour avancer plus vite ou plus loin dans ces jeux en question. On le sait, les jeux, sur mobile comme ailleurs, ont le don de nous pousser à jouer toujours plus. Alors, pour votre bien-être mental comme financier, assurez-vous de vous arrêter au bon moment : les jeux doivent être un moment de plaisir et non pas provoquer du stress ou des angoisses, alors dites " Stop " aux jeux quand ça devient trop compliqué à gérer !

Crédit Photo : ITECHirfan, CC0