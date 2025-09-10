10 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction | 21 septembre 2025 à 17h23

Comment la 5G+ et le WiFi 7 vont changer l'Internet à la maison et l'utilisation des smartphones d'ici 2026

D'ici 2026, la 5G+ et le WiFi 7 feront partie de la vie quotidienne, établissant une nouvelle norme pour l'Internet mobile et domestique. La 5G+ promet des vitesses plus élevées et une latence plus faible que la 5G actuelle, tandis que le WiFi 7 offrira une plus grande stabilité, une capacité supérieure pour plusieurs appareils connectés et des vitesses plus rapides à l'intérieur de la maison. En France, où les smartphones sont déjà la principale passerelle vers l'Internet pour beaucoup, cette combinaison transformera non seulement ce que les gens font en ligne, mais aussi où et comment ils le font.

Streaming et jeux sans limites

L'un des avantages les plus évidents sera visible dans le streaming et le jeu en ligne. Des plateformes telles que Netflix, Disney+ ou les services de jeux en nuage fonctionneront sans mise en mémoire tampon, même lorsque plusieurs appareils sont connectés en même temps. Les jeux mobiles, qu'il s'agisse de titres compétitifs ou d'expériences immersives en réalité augmentée, deviendront plus fluides et plus fiables. Les casinos en ligne bénéficieront également de ce changement. De nombreux joueurs préfèrent déjà ces plateformes car elles offrent des designs modernes, un jeu plus rapide et des graphismes plus fluides. De plus, des fonctionnalités telles que des casino bonus attrayants et des pages à chargement rapide encouragent les utilisateurs à choisir ces sites plutôt que les options traditionnelles.

Télétravail et productivité

Le télétravail est déjà établi, mais d'ici 2026, la 5G+ et le WiFi 7 permettront des appels vidéo de haute qualité, des transferts rapides de fichiers volumineux et une collaboration fiable en temps réel. Les utilisateurs pourront avoir plusieurs onglets ouverts, participer à des vidéoconférences tout en partageant leur écran, et travailler depuis chez eux ou un café avec des connexions presque aussi solides que celles du bureau. La sécurité s'améliorera également, car ces technologies permettront un cryptage plus fort des données, un élément clé pour les entreprises, les freelances et les professionnels gérant des informations sensibles.

Connectivité partout

Avec une couverture 5G+ étendue, les zones rurales et les petites villes bénéficieront d'un accès à Internet comparable aux vitesses de la fibre optique, ce qui contribuera à réduire la fracture numérique. En déplacement, que ce soit en voiture, en train ou dans des endroits qui peinent actuellement à avoir une bonne couverture, la latence sera si faible que l'expérience sera presque identique à celle du WiFi à la maison. Les applications de navigation, les services de streaming, les podcasts et les assistants vocaux fonctionneront plus harmonieusement, fournissant des informations et du divertissement sans interruptions.

Mettre fin aux ralentissements à la maison

Dans de nombreux foyers français, plusieurs appareils se disputent encore la bande passante : télévisions connectées, tablettes, smartphones, caméras de sécurité et enceintes intelligentes. Le WiFi 7 résoudra ce problème avec des canaux plus larges, un fonctionnement multi-liens et une meilleure gestion des interférences, réduisant les risques de congestion. Le streaming, les appels vidéo et les jeux ne ralentiront plus en fonction de l'heure de la journée ou du nombre d'appareils actifs. Tout le monde dans le foyer profitera d'un Internet plus rapide et plus stable simultanément.

Autonomie de la batterie de smartphone plus longue

Une connectivité améliorée ne concerne pas seulement la vitesse, elle signifie aussi une utilisation plus efficace de l'énergie. En réduisant les temps d'attente et en optimisant la transmission des données, les smartphones consommeront moins d'énergie. Il en résultera une autonomie de batterie plus longue et moins de surchauffe lors d'une utilisation intensive. Les longues sessions de jeu, le streaming de musique ou le visionnage de vidéos seront possibles sans la décharge rapide de la batterie que les utilisateurs connaissent souvent aujourd'hui.

Loisirs mobiles en 2026

Les activités de loisirs sur les appareils mobiles évolueront de manière significative. Regarder des films ou des séries en streaming haute définition, assister à des concerts en direct en ligne et lire des bandes dessinées interactives deviendront des expériences standard, toutes disponibles avec une plus grande clarté et rapidité. Parallèlement, l'écoute de musique en haute résolution gagnera en popularité, et le divertissement immersif se développera. Ces améliorations serontT guidées par une latence réduite, une synchronisation audio-vidéo fluide et des connexions de qualité constamment élevée.

Croissance de la réalité augmentée et virtuelle

Les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle deviendront plus courantes sur les smartphones, les casques et les lunettes connectées. Les utilisateurs profiteront de visites guidées réalistes, de jeux interactifs et de la possibilité de superposer des informations directement sur leur environnement. Grâce à la bande passante plus élevée et aux délais minimaux, plusieurs personnes pourront interagir dans le même espace virtuel avec un niveau de détail et de réactivité élevé, apportant des formes de loisirs numériques entièrement nouvelles.

Divertissement en déplacement

En voyage, en marchant ou en passant du temps hors de la maison, la 5G+ garantira un accès à Internet de haute qualité sans compromis. Les films, les listes de lecture, les podcasts et les appels vidéo resteront fluides et ininterrompus, même dans les zones où la couverture est aujourd'hui plus faible. Les diffusions en direct d'événements culturels ou sportifs seront plus faciles à apprécier en temps réel. Autre exemple, les jeux multijoueurs mobiles et les plateformes sociales répondront instantanément, améliorant l'interaction sociale et la compétitivité où que vous soyez.

Se préparer au passage à 2026

Le déploiement du WiFi 7 et de la 5G+ en France prendra du temps. Les foyers auront besoin de nouveaux routeurs, les smartphones devront être compatibles, et les opérateurs devront étendre l'infrastructure. Des plans d'abonnement attractifs seront également essentiels. Cependant, une fois ces étapes mises en place, l'expérience numérique française sera transformée. D'ici 2026, le streaming en 8K, la réalité virtuelle immersive, les jeux en temps réel et la communication instantanée ne seront plus des nouveautés de pointe, mais la norme attendue de la vie quotidienne.