11 avril 2023 à 01h00 par Philippe

Comment les jeux mobiles ont résisté à la tempête de 2022

Les jeux mobiles ont subi l'impact de l'inflation et des difficultés économiques en 2022. Les consommateurs ont dépensé 5 % de moins pour les jeux. Pourtant, ils ont également augmenté leurs téléchargements de 6,67 milliards.

Après plus d'une décennie de croissance vertigineuse, les jeux mobiles se sont heurtés à deux obstacles majeurs. Le premier était d'ordre général : l'inflation et l'incertitude économique mondiale. Le second était un peu plus local : de nouvelles restrictions sur le ciblage des utilisateurs qui ont eu un impact sur la capacité de monétiser par la publicité.

Ces deux facteurs freinent les revenus globaux des éditeurs de jeux mobiles. Selon notre rapport State of Mobile 2023, les dépenses des consommateurs dans les jeux mobiles ont chuté de 5 % pour atteindre 110 milliards de dollars en 2022. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais pour remettre les choses dans leur contexte, il ne s'agit peut-être que d'une correction à court terme dans une tendance à long terme à la hausse. les dépenses des consommateurs s'élevaient à 85,76 milliards de dollars en 2019.

Et malgré la baisse des dépenses, certains titres posent de nouveaux jalons pour ce qui est financièrement possible sur le marché. C'est le cas du RPG Open World Genshin Impact, qui a franchi le cap des 3 milliards de dollars de recettes d'achats in-app (IAP) à vie au deuxième trimestre 2022.

Ce sentiment que l'intérêt pour les jeux mobiles continue de croître est confirmé par le nombre de téléchargements en 2022. Ils ont atteint près de 90 milliards en 2022. C'est 6,67 milliards de plus que l'année précédente, et un impressionnant 22 milliards de plus qu'en 2019. Les principaux moteurs ont été des titres hypercasuels tels que Merge & Fight, DOP4 : Draw One Part, et d'autres genres innovants tels que Stumble Guys (Party Royale) et Wordle (Word Puzzle).

Dans l'ensemble, les jeux mobiles restent un marché dynamique. En quelques années seulement, il s'est hissé au niveau des formes de divertissement vieilles de plusieurs décennies. Les fondations sont solides. Malgré la consolidation, les joueurs mobiles téléchargent généralement 1 milliard de jeux par semaine, pour lesquels ils dépensent en moyenne 1,6 milliard de dollars et auxquels ils consacrent 6,4 milliards d'heures de leur temps.

Des jeux anciens mais qui valent de l'or ? Les titres établis surpassent les nouvelles versions, démontrant ainsi la plus longue durée de vie des jeux mobiles

En 2022, The Atlantic a publié un article qui a fait couler beaucoup d'encre et qui posait la question suivante : "La musique ancienne est-elle en train de tuer la musique nouvelle ? L'article était motivé par le fait que les anciens enregistrements représentent 70 % des revenus de la musique aux États-Unis et que les 200 nouveaux titres les plus populaires représentent régulièrement moins de 5 % de l'ensemble des flux.

Un changement similaire est-il en train de se produire pour les jeux mobiles ? Les données de 2022 le suggèrent. Nos recherches ont révélé que moins de nouveaux jeux arrivent sur le marché et que les anciens jeux atteignent un nombre moyen de téléchargements plus élevé que les nouveaux.

En 2018, les jeux établis (aux États-Unis) ont atteint en moyenne 2,67 millions de téléchargements chacun. Les nouveaux jeux (sortis cette année-là) ont atteint 3,5 millions. Quatre ans plus tard, le marché s'est inversé. En 2022, les anciens jeux ont accumulé en moyenne 2,52 millions de téléchargements, contre 2,06 pour les nouveaux titres.

C'est un phénomène intéressant. Malgré la présence croissante de titres hypercasuels, qui, de par leur nature de snack, ont une durée de vie courte, leur impact est éclipsé par une cohorte de jeux à succès tels que ROBLOX et Subway Surfers.

En ce qui concerne les dépenses des consommateurs, les jeux plus anciens ont toujours été plus performants que leurs homologues plus récents. C'est logique si l'on considère la puissance de marché de titres établis tels que Clash of Clans, Coin Master, Candy Crush et Free Fire.

Et en réalité, l'écart se creuse. En 2018, les jeux plus anciens ont rapporté en moyenne 14,6 millions de dollars aux États-Unis, contre 6,9 millions de dollars pour les nouveaux jeux. Et en 2022 ? 24,28 millions de dollars pour les titres établis et 7,78 pour les nouveaux.

Analyse régionale : Les marchés en développement accentuent leur avance en matière de téléchargement de jeux mobiles

L'effet démocratisant de la téléphonie mobile a modifié l'équilibre des forces dans le domaine des jeux. Dans un marché où les jeux sont "gratuits" et où presque tout le monde peut jouer, ce sont des régions comme l'Inde, le Brésil et l'Indonésie qui présentent les plus grandes opportunités. En effet, nous pensons qu'elles sont prêtes à connaître une croissance fulgurante dans les années à venir.

Les signes sont déjà là. En 2022, l'Inde était loin devant les autres en termes de téléchargements. Ses joueurs ont installé 9,5 milliards de titres Google Play au cours de l'année, soit le double du marché suivant (Brésil, 4,4 milliards) et presque le triple du troisième marché (Indonésie, 3,37 millions).

La situation est très différente sur iOS. Les États-Unis restent en tête (2,2 milliards de téléchargements), suivis par la Chine (1,36 milliard). En Inde, les joueurs n'ont téléchargé que 121 millions de titres iOS, soit près de 80 fois moins que sur Google Play. C'est près de 80 fois moins que le total de Google Play.

Analyse régionale : Les joueurs japonais et sud-coréens restent largement en tête des dépenses de jeux par appareil

En termes de dépenses de consommation, l'Asie-Pacifique (APAC) a consolidé son statut de première région du monde. Grâce à la passion des joueurs japonais et sud-coréens, elle représentait plus de 51 % des parts de marché en 2022, contre 48 % en 2021.

Sur iOS, ce sont les Japonais qui dépensent le plus - 10,3 dollars par appareil et par mois en 2022 (en légère baisse par rapport à 2021) - suivis par la Corée du Sud et Singapour (qui ont tous deux augmenté leurs dépenses en 2022).

Les économies de l'APAC dominent également les dépenses sur Google Play. La Corée du Sud a remplacé le Japon en tant que première région en 2022. Ses joueurs dépensent 11,2 dollars par mois pour des titres Google Play, contre 9,8 dollars pour le Japon (dont la moyenne a baissé par rapport aux 12,7 dollars de l'année précédente).

En 2022, les joueurs nord-américains réduiront considérablement leurs investissements dans les jeux. Les États-Unis et le Canada ont réduit leurs investissements d'environ 12 % et 11 % respectivement. À l'inverse, la région de la Grande Chine a progressé de près de 20 % et le Brésil, l'Indonésie et le Viêt Nam ont également connu une croissance impressionnante.

Guerre des genres : la stratégie et les jeux de rôle dominent les dépenses, tandis que les téléchargements sont dominés par l'hypercasualisme

Bien que les jeux mobiles abritent une gamme large et diversifiée de sous-genres, il existe un écart assez important entre la cohorte leader et les autres.

En termes de dépenses de consommation, les quatre catégories clairement leaders sont 4x March Battle (stratégie), MMORPG, Team Battle (RPG) et Slots (Casino). Ces genres présentent tous de solides mécanismes multijoueurs et des fonctions de cross-play, qui tendent à inciter les joueurs à dépenser.

En tant que tel, le 4x March Battle (Strategy) a été le sous-genre le plus important en 2022, générant plus de 9 milliards de dollars, ce qui équivaut à 11,3 % des dépenses totales.

Le marché des téléchargements révèle un écart similaire entre les quatre premiers genres et les autres. Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les titres hypercasuels qui dominent ici. Et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive à mesure que les éditeurs établis affinent leur stratégie de développement de la profondeur et de l'engagement.

En 2022, l'action était le principal sous-genre hypercasual, générant 4 milliards de téléchargements, soit 7,3 % du marché. Les jeux de puzzle (hypercasuels), de simulation (hypercasuels) et de conduite (simulation) sont les autres genres les plus populaires. Collectivement, ces quatre genres ont atteint à peu près le même nombre de téléchargements que les 16 genres suivants réunis.