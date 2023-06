23 juin 2023 à 00h15 par Philippe

Comment localiser et retrouver un iPhone même éteint ou perdu ?

Il se peut parfois que par étourdissement, vous ne puissiez plus retrouver votre iPhone et que ce dernier n'ait plus de batterie pour rester allumer. Apple propose une application qui permet de tracer et de localiser son iPhone même si celui-ci n'est pas sous tension.

Les iPhone disposent d'une fonction de recherche, mais pour cela, il faut avoir activé ces fonctions au préalable dans les réglages de l'appareil.

En effet, depuis la mise à jour iOS 15, Apple donne la possibilité aux propriétaires d'iPhone de localiser leurs appareils en passant par l'application Localiser.

L'application Localiser, qui est intégrée par défaut sur les appareils de la marque à pomme, peut déterminer la position d'un smartphone perdu ou volé même si la batterie est vide. Mais selon Apple lorsque la batterie est presque vide, ce processus ne dure que 24 heures en raison de la protection de la batterie.

Il faut savoir que tout cela est possible uniquement dans la mesure où vous avez préalablement paramétré votre iPhone et tant qu'il y a un appareil Apple localiser réseau à proximité.

Voici la procédure à suivre pour activer la fonction sur un iPhone :

1. Allez dans Réglages > votre nom >

2. Cliquez " Localiser " et activez " Partager ma position "

3. Activez " Localiser mon iPhone ", l'option " Réseau Localiser " et " Envoyer la dernière position " pour localiser un iPhone éteint.

Comment tracer mon iPhone ?

Pour tracer son iPhone, il est possible d'utiliser l'application Find My sur un Mac ou un autre iPhone. Sur un PC, vous pouvez aussi aller directement sur iCloud.com/find, en se connectant à l'aide de son identifiant Apple.

Sachez que si votre iPhone a été volé (et pas perdu), depuis l'application Localiser, vous pourrez également supprimer son contenu à distance.