10 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Comment se comportent les Français avec les services de paiement mobile ?

Lyf, qui est une société française spécialisée dans le paiement et les parcours d'achat mobiles, a dévoilé les résultats de son dernier sondage OpinionWay sur "Les Français et les services de paiement mobile". En seulement un an, les pratiques des Français ont évolué de manière significative. Les intentions d'usage sont également en plein boom, preuve que les services de paiement mobile sont en cours de démocratisation. Retour sur les principaux enseignements.

Les services de paiement mobile : testés en 2021, approuvés en 2022

Des usages qui rentrent dans les mœurs… :

- 58% des Français déclarent connaître et utiliser le paiement mobile en magasin

- 61% dématérialisent leurs cartes de fidélité (+5pts vs 2021)

… et des innovations qui commencent à trouver leur public :

- 47% des Français déclarent avoir déjà utilisé une solution de consultation de menu, de commande ou de paiement à table au restaurant (+8pts vs 2021)

- 42% d'entre eux s'envoient de l'argent entre amis (+5pts vs 2021)

- 40% créent ou participent à des cagnottes en ligne (+4pts vs 2021)

- Férus de nouveautés et souvent early adopters, 40% des 16-24 ans ont déjà versé un pourboire par QR code.

Comment expliquer une telle évolution, en seulement une année ? Les gestes barrières et la digitalisation accélérée des secteurs du retail et de la restauration sont passés par là. Une partie des répondants déclare aussi avoir été rassurée quant à la sécurité de ces services et à la protection de leurs données personnelles et de leurs moyens de paiement.

Des intentions d'usage en hausse chez les néophytes

A l' avenir, la majorité des Français (69%) comptent utiliser le click and collect et plus de la moitié (56%) souhaitent commander ou payer à table. Deux items en augmentation de 8 points par rapport à l'année dernière.

Le paiement mobile en magasin, qu'il soit " sans contact " ou par QR Code, gagne en popularité puisque 63% et 39% des utilisateurs souhaitent respectivement le tester.

Enfin, à l'approche des beaux jours et des pauses en terrasse, 38 % des Français aimeraient utiliser le pourboire dématérialisé.

Les 25-34 ans sont ceux qui se projettent le plus dans ces nouveaux usages. Suivant de près les tendances, responsable des courses du foyer et avec un pouvoir d'achat plus élevé que leurs cadets, cette catégorie de Français est particulièrement enthousiaste à l'idée de payer via son smartphone.

En effet, dans les prochains mois, la majorité d'entre eux souhaite avoir recours au click and collect (78%), au paiement mobile sans contact (68%), à la commande et au paiement à table (62%). Le pourboire dématérialisé séduit aussi, avec 45 % des intentions d'usage.