20 avril 2022 à 00h15 par Philippe | 27 avril 2022 à 06h23

Comment sécuriser votre appareil Android contre les logiciels malveillants

Le système d'exploitation (OS) mobile Android de Google est apparu sur la scène il y a moins de 15 ans. Mais au cours de cette période, il n'a cessé de se renforcer, devenant le système d'exploitation le plus populaire au monde pour les téléphones et les tablettes, avec 72 % du marché.

Malheureusement, cette popularité en fait aussi une cible pour les pirates informatiques. Selon des estimations récentes, il y a plus de trois milliards d'appareils Android actifs dans le monde. Cela fait beaucoup de victimes potentielles à attaquer pour les cybercriminels, et il ne fait aucun doute qu'ils profitent pleinement de l'occasion. Il existe des virus qui se propagent par le biais de faux messages texte COVID-19. Il y a des logiciels espions pour téléphone malveillants qui prétendent voler vos données personnelles. Les pirates informatiques utilisent même l'intérêt pour les émissions de télévision populaires pour inciter les utilisateurs à télécharger des logiciels d' espionnage de téléphone.

Face à tous ces méfaits numériques (maintenant, vous pouvez même trouver un logiciel espion gratuit sans accès au téléphone), vous pourriez avoir envie de jeter votre téléphone Android à la mer et d'acheter un iPhone à la place. Mais pas de panique. Dans ce guide, nous allons vous expliquer les étapes essentielles à suivre pour assurer la sécurité de votre téléphone Android avec ou sans anti espion android.

Comment repérer un logiciel espion téléphone Android

Les utilisateurs qui ne prennent pas la sécurité au sérieux courent un plus grand risque de télécharger ces applications dangereuses. Voici quelques conseils à garder à l'esprit pour être sûr de repérer et d'empêcher les logiciels malveillants Android d'envahir votre appareil.

1) Protégez votre vie privée en prenant le temps de lire les autorisations demandées par l'application. Demandez-vous si elles correspondent à l'objectif de l'application ; accorder de mauvaises autorisations peut envoyer vos données sensibles à des tiers.

2) Lisez les avis sur l'application. Vérifiez si l'application suscite des inquiétudes ou des expériences étranges.

3) Évitez de télécharger des applications sur des places de marché tierces. C'est exactement là que les pirates installent leurs applications malveillantes. Ainsi, vous n'aurez pas à vous demander comment bloquer les écoutes téléphoniques.

4) Restez à l'écart des sites Web douteux et vérifiez toujours si les développeurs sont légitimes. Si vous n'avez jamais entendu parler d'eux, vérifiez s'ils ont fait l'objet de publications en ligne.

5) Méfiez-vous d'une version d'essai gratuite d'un antivirus, car il peut s'agir d'un logiciel malveillant déguisé qui attaque votre appareil mobile. Des logiciels de sécurité Android abordables sont disponibles auprès de fournisseurs de confiance, et ils font efficacement le travail de blocage des applications malveillantes.

Comment protéger votre Android

Voici ce que vous pouvez faire pour toutes les versions, tous les opérateurs et tous les matériels.

1. Connaissez votre Android

Vous utilisez peut-être Android depuis des années, mais connaissez-vous vraiment les paramètres de sécurité et de confidentialité du système d'exploitation que vous utilisez ? Il est temps de vous asseoir et d'apprendre à connaître votre système d'exploitation (si ce n'est pas déjà fait) ou de vous réhabituer à ses fonctions intégrées (si vous avez besoin d'un cours de recyclage rapide) en faisant quelques recherches.

2. Faites un audit de sécurité et de confidentialité de votre téléphone

Maintenant que vous êtes familiarisé avec les fonctions de sécurité et de confidentialité offertes par votre version du système d'exploitation, vous pouvez procéder à un audit (rapide) de votre smartphone pour vous assurer qu'il est aussi sécurisé que vous le souhaitez, en commençant par les éléments de base.

Avez-vous un code PIN ou un motif pour verrouiller votre téléphone ? Si ce n'est pas le cas, faites-le maintenant. L'authentification à deux facteurs est-elle activée sur votre compte Google ? Vous pourriez vouloir la configurer.

3. Envisagez d'utiliser des applications qui offrent un cryptage "de bout en bout"

Cette option est entièrement facultative, car Gmail est déjà préinstallé sur Android (et les e-mails sont peut-être les informations les plus sensibles que vous transmettez sur votre téléphone, en dehors des transactions financières). Si la confidentialité des SMS vous préoccupe, vous pouvez choisir d'utiliser une application tierce pour les crypter. Des applications telles que Signal, Telegram et WhatsApp (entre autres) pourraient bien être ce que vous recherchez.



4. Arrêtez de divulguer votre emplacement

Pour une raison quelconque, de nombreuses apps veulent avoir accès à la géolocalisation (allant même jusqu'à demander l'autorisation d'exécuter la géolocalisation en arrière-plan lorsque les utilisateurs n'utilisent pas l'app). Nous recommandons de limiter autant que possible les autorisations de géolocalisation des apps, même si nous reconnaissons que certaines fonctionnalités des apps peuvent être impactées.

5. Démêlez ce réseau d'appareils connectés

Il n'est pas rare d'utiliser un seul compte Google avec plusieurs appareils et navigateurs. Comme vous risquez de perdre la trace de ces connexions au bout d'un certain temps, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de sécurité de votre compte pour consulter la liste et déterminer les appareils que vous n'utilisez plus, ou ceux que vous n'avez jamais utilisés. Si vous en voyez un qui vous est étranger, supprimez-le au plus vite et changez le mot de passe de votre compte Google, comme le recommande CellTrackingApps.