19 octobre 2020 à 06h00 par Philippe

Comment trouver des smartphones au meilleur prix ?

Pendant de nombreuses années, chercher un téléphone pas cher a souvent rimé avec appareil d'entrée de gamme ou technologiquement dépassé. Fort heureusement, il est désormais possible de trouver des smartphones de très bonne qualité tout en maîtrisant son budget, que ce soit à l'occasion d'événements commerciaux ponctuels ou en visitant des sites spécialisés.

Les promotions du black friday

À l'origine, le black friday est une fête commerciale américaine qui se tient le vendredi suivant la fête de thanksgiving. À cette occasion, des promotions très importantes sont proposées aussi bien sur les sites de vente en ligne que dans les boutiques classiques. En France, ce black Friday dure en réalité tout un week-end à la fin du mois de novembre et marque le début des achats en vue des fêtes de fin d'année. Tous les secteurs procédant à cette opération, ce sera l'occasion de profiter des prix les plus bas sur les smartphones. Presque toutes les marques proposent des offres en achat direct, et il en va de même pour les opérateurs qui proposent des forfaits à prix réduits à cette occasion.

Les soldes et les vente privées

En France, des dates fixes de périodes de soldes sont définies tous les ans. En général, elles s'étalent durant les mois de janvier et de juillet sur une durée de 4 semaines. Si les prix constatés sont souvent moins intéressants que durant le black friday, les économies potentielles peuvent tout de même être conséquentes et vous permettre de trouver des smartphones récents et performants.

Les ventes privées sont une option supplémentaire pour trouver des modèles à prix réduit. Cela impose cependant d'être à l'affût des nouvelles offres, qu'elles émanent de fabricants de téléphones ou d'opérateurs comme Free, Orange ou SFR.

Laissez internet travailler pour vous

Le marché des smartphones est véritablement tentaculaire, et il est souvent très complexe de s'y retrouver. Pour y voir plus clair, il existe des sites qui veillent à votre place et vous proposent les meilleurs smartphones au prix le plus juste, comme c'est le cas sur le site Ma Reduc qui déniche de bonnes affaires tout au long de l'année. En plus de tester les produits mis en avant et de vous montrer en un coup d'œil les avantages et inconvénients de chaque référence, vous pourrez bénéficier de guides complets. Ils permettent de vous accompagner dans votre recherche, vous aident à définir vos besoins et sont un bon outil pour vous orienter vers les smartphones qui répondent véritablement à vos besoins.

Les téléphones reconditionnés

Autre option afin de faire des économies tout en s'offrant un téléphone de bonne qualité, le marché des téléphones reconditionnés est toujours aussi actif. Le principe est de proposer des smartphones révisés et remis en parfait état pour leur offrir une seconde vie. Ces téléphones sont parfaitement fonctionnels et disposent de garanties solides. Il ainsi possible de trouver des iPhones récents ou des Galaxy S9 pour un budget équivalant à celui d'un modèle d'entrée de gamme neuf.

Ces smartphones sont certes de seconde main mais, même s'il n'est pas rare de tomber sur des modèles en parfait état, quelques rayures sont peu de chose par rapport aux économies réalisées.