06 février 2020 à 06h00 par Philippe

Les commerçants s'intéressent de plus en plus aux plateformes de paiement mobiles chinoises

Selon une récente Etude Nielsen 2020 : les commerçants s'intéressent de plus en plus aux plateformes de paiement mobiles chinoises pour augmenter leurs ventes et leur trafic en magasin.

En effet, pour la troisième année consécutive, Nielsen et Alipay ont publié une étude sur les dernières tendances et les habitudes de consommation des touristes chinois voyageant à l'étranger. Cette étude révèle que les commerçants (hors Chine) s'intéressent de plus en plus au paiement mobile chinois pour augmenter leurs ventes et leur trafic en magasin auprès de leur clientèle chinoise et asiatique. Près de 8 commerçants britanniques sur 10 (78%) interrogés dans l'étude sont enclins à recommander le paiement mobile via Alipay à leurs pairs, pour utiliser des solutions digitales et augmenter leur chiffre d'affaires.

L'enquête effectuée auprès d'un panel de 4 837 touristes chinois et 547 commerçants révèle que les touristes chinois optent de plus en plus pour le paiement mobile lors de leurs voyages à l'étranger. Singapour, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, la France, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis font ainsi partie du top 10 des pays dans lesquels les touristes chinois ont apprécié d'utiliser leur moyen de paiement mobile en 2019. La France se situe au 5ème rang.

Cette tendance se confirme dans des régions comme le Royaume-Uni et la France qui accélèrent l'acceptation des moyens de paiement mobile chinois. Au-delà du paiement, les commerçants explorent d'autres fonctionnalités, comme par exemple le marketing digital. Près de 70 % des commerçants britanniques interrogés déclarent ainsi avoir déjà utilisé des services autres que le paiement via Alipay. Près de 9 commerçants britanniques interrogés sur 10 (88 %) qui ont utilisé des services complémentaires Alipay ont souligné que cela les aidait dans leur activité, et 63 % ont estimé que ces services étaient un plus pour identifier les préférences d'achat des touristes chinois, et mieux gérer leur publicité et leur marketing.