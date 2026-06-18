18 juin 2026 à 02h36 par Philippe

Commodore fait son retour sur le marché mobile avec le Callback 8020, un téléphone qui bannit réseaux sociaux et navigateurs web

Alors que la plupart des fabricants rivalisent d’innovations pour capter toujours davantage l’attention des utilisateurs, Commodore fait exactement le pari inverse. La marque emblématique de l’informatique des années 1980, célèbre pour le mythique Commodore 64, signe un retour inattendu sur le marché mobile avec le Callback 8020, un téléphone à clapet atypique dont l’objectif n’est pas de multiplier les usages, mais de les limiter.

Prévu pour le quatrième trimestre 2026, ce nouvel appareil sera proposé à partir de 499,99 euros. Derrière ce positionnement surprenant se cache une ambition assumée : offrir un outil de communication moderne tout en réduisant drastiquement les distractions numériques devenues omniprésentes dans le quotidien de millions d’utilisateurs.

Une marque légendaire qui cherche une seconde vie

L’annonce marque une nouvelle étape dans la renaissance de Commodore. Fondée dans les années 1950 et devenue une référence mondiale grâce à ses ordinateurs personnels, la société avait disparu du paysage technologique après sa faillite en 1994.

La marque a toutefois retrouvé un nouvel élan en 2025 lorsque Christian Simpson, plus connu sous le pseudonyme Peri Fractic sur YouTube et créateur de la chaîne spécialisée Retro Recipes, a racheté les droits liés au nom et aux logos historiques de Commodore. Son objectif affiché : redonner vie à l’esprit de la marque en proposant des produits capables de mêler nostalgie et usages contemporains.

Après avoir relancé l’univers Commodore à travers des projets inspirés du célèbre C64, Simpson s’attaque désormais au marché du téléphone mobile avec une approche résolument différente de celle des géants du secteur.

Un téléphone pensé contre l’addiction numérique

Le Callback 8020 se présente sous la forme d’un téléphone à clapet, un format devenu rare à l’ère des écrans géants. Mais son originalité ne s’arrête pas à son design rétro.

L’appareil a été conçu autour d’un principe simple : permettre aux utilisateurs de rester connectés à l’essentiel tout en éliminant les principales sources de distraction numérique.

Ainsi, les réseaux sociaux sont tout simplement absents. Facebook, Instagram, TikTok, X, Snapchat ou Reddit ne peuvent pas être installés sur l’appareil. Plus surprenant encore, les navigateurs web sont également interdits. Selon Commodore, ce blocage intervient directement au niveau du système d’exploitation afin d’empêcher tout contournement facile.

Le constructeur affirme avoir développé un mécanisme spécifique empêchant l’installation des applications jugées incompatibles avec la philosophie du produit. L’objectif est clair : mettre fin au « doomscrolling », cette habitude consistant à faire défiler sans fin des contenus sur les plateformes sociales.

Le résultat est un appareil qui cherche moins à séduire par ses performances qu’à modifier les habitudes numériques de son propriétaire.

Un smartphone malgré tout

Si le Callback 8020 se présente comme un antidote aux excès du smartphone moderne, il n’en abandonne pas totalement les fonctionnalités.

Le téléphone fonctionne sous Sailfish OS, un système d’exploitation basé sur Linux développé par la société finlandaise Jolla, fondée par d’anciens ingénieurs de Nokia. Ce système bénéficie d’une compatibilité étendue avec l’écosystème Android grâce à une couche logicielle dédiée.

Concrètement, les utilisateurs pourront toujours accéder à des applications populaires comme WhatsApp, Signal, Telegram, Spotify, Uber ou encore Google Maps. Les outils jugés utiles au quotidien restent donc disponibles.

En revanche, les applications de réseaux sociaux, les navigateurs internet, les clients de messagerie électronique traditionnels ainsi que certains outils professionnels tels que Slack ou Microsoft Teams sont volontairement exclus.

Commodore souhaite ainsi créer un compromis entre le « dumbphone », limité aux appels et SMS, et le smartphone moderne aux possibilités quasi illimitées.

Une fiche technique modeste mais cohérente

Sous le capot, le Callback 8020 embarque une plateforme technique qui n’a rien d’exceptionnel pour un appareil vendu autour de 500 euros.

On retrouve notamment :

un processeur MediaTek Helio G81 ;

4 Go de mémoire vive ;

64 Go de stockage interne ;

un lecteur de cartes microSD ;

une connectivité 4G LTE ;

le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS ;

une batterie amovible ;

un appareil photo principal Sony de 48 mégapixels.

L’écran interne affiche une diagonale de 3,25 pouces avec une définition adaptée à ce format compact. Particularité notable : le téléphone ne mise pas sur l’usage tactile. La navigation repose principalement sur un clavier physique alphanumérique utilisant la technologie T9, une référence directe aux téléphones mobiles des années 1990 et 2000.

Le tactile reste présent dans certaines configurations, mais il est désactivé par défaut afin de privilégier une interaction plus volontaire et moins compulsive.

Un hommage assumé à l’âge d’or de Commodore

Au-delà de sa philosophie numérique, le Callback 8020 joue clairement la carte de la nostalgie.

Les différents coloris proposés s’inspirent directement des produits historiques de la marque. Plusieurs éditions seront commercialisées :

Basic Beige ;

ProtoPET White ;

SX Silver ;

Starlight Edition, dotée d’une coque transparente bleutée ;

Founders Edition, plus exclusive, intégrant des finitions premium et une touche plaquée or.

L’univers Commodore se retrouve également dans l’expérience utilisateur. Le téléphone embarque des sonneries inspirées de la célèbre puce sonore SID du Commodore 64, des jeux rétro préinstallés ainsi qu’une version revisitée du légendaire Snake.

Les amateurs de musique ne sont pas oubliés. Commodore met en avant une prise casque 3,5 mm, devenue rare sur les smartphones actuels, ainsi qu’un circuit audio de qualité supérieure reposant sur des composants spécialisés signés ESS et Cirrus Logic.

La radio FM est également de la partie, sans nécessiter obligatoirement le branchement d’un casque pour servir d’antenne.

Un positionnement tarifaire qui interroge

C’est probablement sur le terrain du prix que le Callback 8020 suscitera le plus de débats.

Les versions d’entrée de gamme débuteront à 499,99 euros tandis que l’édition transparente Starlight sera proposée à 549,99 euros. La version Founders Edition atteindra quant à elle environ 640 euros.

Pour un téléphone doté d’une fiche technique relativement modeste et limité volontairement dans ses usages, la facture peut sembler élevée.

Commodore assume toutefois ce positionnement. Le constructeur ne cherche pas à concurrencer les smartphones traditionnels mais à s’adresser à un public spécifique : les personnes souhaitant réduire leur temps d’écran sans renoncer totalement aux services numériques essentiels.

Le Callback 8020 se retrouve ainsi face à une concurrence de niche composée notamment de téléphones minimalistes et de modèles spécialisés dans la déconnexion numérique.