13 décembre 2021 à 15h00 par Philippe | 13 décembre 2021 à 21h52

Comparatif des meilleurs forfaits 5G en France

Comme promis, la 5G est désormais une réalité en France. Pour le moment, l'offre est progressive et limitée, mais elle est bel et bien disponible auprès de plusieurs opérateurs. Vous voulez en profiter ? Alors découvrez dans la suite une sélection des meilleures offres de forfaits 5G disponibles en France. Vous aurez le choix entre les forfaits sans engagement, et ceux avec engagement.

Quels sont les meilleurs forfaits 5G avec engagement ?

Parmi les opérateurs de téléphonie mobile qui proposent la 5G, plusieurs ont choisi de vous faire des offres de forfait avec engagement. Il s'agit notamment de SFR, Orange et Bouygues Telecom.

Les forfaits 5G chez SFR

SFR fait partie des principaux opérateurs de téléphonie mobile sur le territoire français. Alors si vous cherchez un forfait téléphone pour profiter de la 5G, vous pouvez compter sur lui. Il met à votre disposition, 4 différentes offres de forfaits pour la 5G, donnant tous accès à des appels, à des SMS et MMS illimités. Vous aurez donc à choisir entre :

- Le forfait avec 80 Go de données mobiles. Il coûte 25 euros par mois la première année, avant de passer à 40 euros par mois. Si vous disposez d'une Box SFR, le tarif est de 15 euros par mois pendant un an, puis 30 euros par mois.

- Le forfait avec 120 Go de données mobiles. Il coûte 35 euros par mois la première année, et ensuite 50 euros par mois. Les utilisateurs de la Box quant à eux paient 25 euros par mois, et ensuite 40 euros par mois.

- Le forfait avec 160 Go de données mobiles. Il coûte 50 euros par mois la première année, et passe à 60 euros par mois. Sa particularité c'est qu'il donne droit aux appels vers l'étranger. Pour les utilisateurs de la Box, il coûte 35 euros par mois, et ensuite 50 euros par mois.

- Le forfait avec la 5G illimité. Il coûte 80 euros par mois pendant une année, puis 95 euros mensuel.

Les forfaits 5G chez Orange

Orange propose aussi des forfaits intéressants pour la 5G. Il s'agit d'ailleurs du premier opérateur à avoir dévoilé ses offres pour le nouveau réseau. Celles-ci ont été améliorées au mois d'octobre 2021. Vous disposez donc désormais de 3 forfaits pour la 5G, offrant tous des appels, SMS et MMS illimités. Il s'agit de :

- Le forfait avec 120 Go de données mobiles. Il coûte 20,99 euros par mois la première année, et ensuite 32,99 euros. Les clients Open quant à eux paient 14,99 euros, puis 26,99 euros.

- Le forfait avec 130 Go de données mobiles. Il coûte 29,99 euros mensuel, puis 49,99 euros mensuel l'année suivante. Pour les clients Open, c'est 21,99 euros pendant un an, puis 36,99 euros.

- Le forfait avec 200 Go de données mobiles. Il coûte 49,99 euros par mois la première année, et ensuite il passe à 64,99 euros mensuel. Les clients Open quant à eux paient d'abord 34,99 euros par mois pendant un an, et ensuite 49,99 euros par mois.

Les forfaits 5G chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom n'est pas resté en marge de l'évènement. Il a également fait en sorte de pouvoir vous proposer des offres de forfaits mobiles intéressants pour la 5G. Vous aurez en tout 4 différents forfaits, qui comme les pour les autres opérateurs, donnent accès aux appels, SMS et MMS illimités. Il faudra donc choisir entre :

- Le forfait donnant droit à 70 Go de données mobiles. Il coûte 16,99 euros par mois pendant un an, puis 31,99 euros par mois. Si vous avez la Bbox, ce sera 10,99 euros par mois, et ensuite 25,99 euros par mois.

- Le forfait donnant droit à 80 Go de données mobiles. Il coûte 26,99 euros mensuel pendant un an, puis 41,99 euros mensuel. Avec la Bbox, vous payez 20,99 euros par mois, et ensuite 35,99 euros par mois.

- Le forfait donnant droit à 100 Go de données mobiles. Il coûte 36,99 euros par mois la première année, puis 48,99 euros par mois. Avec la Bbox, vous payez 27,99 euros par mois, puis 42,99 euros.

- Le forfait donnant droit à 150 Go de données mobiles. Il coûte 39,99 euros par mois pendant un an et ensuite 54,99 euros. Avec la Bbox vous payez 33,99 euros par mois, et ensuite 48,99 euros par mois.

Quels sont les meilleurs forfaits 5G sans engagement ?

Pour ceux qui préfèrent les forfaits mobiles sans engagement, sachez qu'ils sont désormais disponibles avec la 5G. Vous pourrez donc trouver chez différents opérateurs, des forfaits mobiles classiques susceptibles de vous intéresser.

Les forfaits 5G chez RED by SFR

Chez RED, vous n'aurez droit qu'à un seul forfait 5G. Il donne droit à 130 Go, et coûte 24 euros par mois. Ce forfait vous donne aussi accès aux appels, SMS et MMS illimités.

Les forfaits 5G chez B&You

Chez B&You, on vous propose de choisir entre 3 différents forfaits sans engagement pour la 5G. Il s'agit de :

- Le forfait de 130 Go coûte 21,99 euros par mois avec l'option 5G

- Le forfait de 100 Go coûte 17,99 euros par mois avec l'option 5G

- Le forfait de 70 Go coûte 15,99 euros par mois avec l'option 5G.

Les forfaits 5G chez Free Mobile

Cet opérateur est le dernier à avoir proposé la 5G en France. Cela n'empêche qu'il propose des forfaits mobiles très intéressants tels que :

- Le forfait de 150 Go coûte 19,99 euros par mois. Il donne en plus droit à 25 Go de données dans plusieurs pays étrangers.

- Le forfait avec la 5G illimité coûte 9,99 euros par mois. Cette offre est réservée aux abonnés Freebox Pop. Pour les autres abonnés Freebox, ce forfait coûte 15,99 euros par mois.

Parmi toutes ces offres, celle qui semble être la meilleure en matière de rapport qualité prix, c'est celle de B&You. La meilleure alternative serait le forfait Free de 19,99 euros. Quoi qu'il en soit, vous êtes libre de choisir parmi tous ces forfaits 5G, celui qui pourrait le mieux répondre à vos attentes. Vous pourrez ainsi profiter d'une connexion bien plus rapide, avec 20 fois moins de latence qu'avec la 4G.