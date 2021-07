15 juillet 2021 à 07h05 par Philippe

Le comportement des consommateurs sur les applications permet de connaître les secteurs en voie de rétablissement

Alors que certains marchés sont sur la pente ascendante, App Annie qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobiles, a observé les premiers signes des industries en voie de rétablissement. Certains signaux sur le comportement des consommateurs laissent entrevoir des tendances qui dureront dans le temps. La plateforme d'analyse a examiné les catégories d'applications mobiles qui connaissent la plus forte croissance au 2ème trimestre 2021 par rapport à la période d'avant pandémie (4ème trimestre 2019) en termes de téléchargements, de dépenses des consommateurs et de temps passé, une indication des applications les plus demandées, les plus utilisées et les plus appréciées.

Les jeux sont en tête de la croissance des téléchargements dans le monde au 2ème trimestre 2021 par rapport au 4ème trimestre 2019, dominés par les jeux hyper casual comme Bridge Race, Hair Challenge et High Heels. Néanmoins les applications outils sont en tête de la croissance des téléchargements en dehors des jeux mobiles. Ce sont les applications VPN qui sont en tête des classements au 2ème trimestre 2021. Ceci confirme la priorité accordée par les utilisateurs à la protection de la vie privée, une tendance majeure qui fait écho à la dernière version iOS 14.5 d'Apple. Le divertissement, la finance et le business complètent les catégories de croissance les plus importantes pour les téléchargements.

Les jeux restent également le principal moteur des dépenses consommateurs dans les stores, principalement grâce aux achats in-app. Uma Musume Pretty Derby et Clash of Clans sont en tête du classement des dépenses mondiales au 2ème trimestre 2021. Les applications de divertissement ont été le deuxième facteur de croissance des dépenses par rapport à la période d'avant pandémie. Au cours de cette période, HBO Max a été lancé, Disney+ a été déployé dans le monde entier et de nombreux autres acteurs ont gagné en popularité, les consommateurs se tournent vers le mobile pour diffuser leurs émissions préférées, mais aussi pour payer et gérer leurs abonnements. Grâce à la diffusion de contenus stratégiques au cours du deuxième trimestre 2021, tel que l'épisode retrouvailles de Friends, HBO Max a atteint le 2ème rang mondial en termes de dépenses des consommateurs par rapport au 1er trimestre 2021, juste devant YouTube.

Les applications professionnelles battent de nouveaux records en termes de temps passé au 2ème trimestre 2021, le temps mensuel moyen passé ayant augmenté de 30 % par rapport à la période d'avant la pandémie. ZOOM et Google Meet continuent d'occuper la 1ère place dans les classements. Les applis photo et vidéo ont bondi en temps moyen mensuel passé, avec une croissance de 375 % entre le 4ème trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2021, grâce aux applis de live streaming, de vidéos de courte durée et de montage photo et vidéo. La ferveur pour les crypto-monnaies reste intacte, Binance et Coinbase enregistrant une forte croissance du temps passé du 4ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2021 sur les téléphones Android. Binance est également l'application financière la plus populaire en termes de temps passé sur le premier semestre 2021.

La voie de la reprise : Les premiers signes d'une industrie en voie de redressement

A l'approche de l'été dans l'hémisphère nord, App Annie constate que les consommateurs sont impatients de s'évader. Les heures mensuelles passées sur les applications de voyage et de navigation sont en hausse aux États-Unis et au Royaume-Uni, où le déploiement de la vaccination a pris une ampleur considérable. Le marché s'est redressé depuis le creux de 2020, mais n'a toujours pas atteint les niveaux d'avant la pandémie de 2019. Au 2ème trimestre 2021, Booking.com était l'une des applications les plus performantes au monde en termes de temps passé sur les téléphones Android parmi les applications de voyage et les applications locales, se classant à la 7ème place, ce qui indique que les consommateurs ont envie de nouveau de voyager.

Malgré l'ouverture de certains marchés, d'autres, comme le Brésil et l'Inde, subissent encore activement de nouvelles vagues de COVID-19. L'utilisation des applications de voyage dans les deux pays a augmenté au cours du 1er et 2ème trimestre de 2021 par rapport à l'année dernière, ce qui est un signe positif pour les tendances futures. Cependant, le Brésil, la France et l'Inde restent sur la voie du rétablissement des niveaux d'avant la pandémie en 2019. La France avait connu une forte hausse au cours de l'été 2020, il est attendu que des niveaux similaires reviennent au cours de l'été 2021, notamment dans le cadre des déploiements de vaccins. L'engagement dans les applications de voyage et de navigation peut servir d'indicateur avancé du retour à la " normalité " sur un marché, mais cela est étroitement lié au déploiement du vaccin et aux vagues actives de COVID-19.

L'industrie du sport fait également un retour en force. Au Japon et en Corée, le temps passé en avril 2021 a augmenté après la baisse de 2020, et a dépassé les niveaux d'avant la pandémie d'avril 2019 de 20 % et 10 % respectivement. Les Jeux Olympiques pourraient attirer un nombre important de téléspectateurs dans le monde entier, tandis que la Ligue des champions de l'UEFA et le Championnat d'Europe de football de l'UEFA ont contribué à renforcer la reprise européenne, le temps passé sur les applications sportives en avril 2021 ayant augmenté de 10 %, 10 %, 20 % et 55 % par rapport à l'année précédente en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie. L'application officielle UEFA 2020 a été la première application sportive au monde au 2ème 2021. C'est aux Etats Unis qu'on constate le plus grand nombre d'heures consacrés aux applications sportives. En effet, l'intérêt pour les applications sportives reprend dans un contexte d'ouverture des villes, d'événements en direct et de stades pleins au fur et à mesure des vaccinations. La prochaine saison de la NFL devrait stimuler l'audience et l'engagement dans les applications de fantasy football.

Les habitudes mobiles qui sont là pour durer : Le travail hybride, la vidéo en format court, les abonnements de remise en forme et la livraison de repas

Les modèles hybrides et le travail à domicile sont véritablement la nouvelle norme. Le temps passé sur les applications professionnelles continue de croître alors que nous entrons dans le 6ème trimestre du travail à domicile. Le temps passé est en hausse d'un trimestre à l'autre, même sur les marchés où le déploiement du vaccin est important, comme les États-Unis (+55 % par rapport au premier 2021) et le Royaume-Uni (+15 % par rapport au premier 2021). Nous passons plus de temps que jamais sur les applications professionnelles, même par rapport à l'année dernière, au plus fort de la pandémie. Même sur des marchés comme l'Australie et les États-Unis, où les employés retournent au bureau, les utilisateurs utilisent encore beaucoup les applications professionnelles pour se connecter et collaborer tout en travaillant à distance. La connectivité mobile est plus importante que jamais, car les employés et les entreprises adoptent un modèle de travail hybride, voire totalement à distance.

Les habitudes sociales acquises pendant la pandémie ne disparaissent pas et se renforcent. Dans le monde des réseaux sociaux, la vidéo de courte durée est reine. YouTube et TikTok affichent l'un des taux d'engagement les plus élevés parmi les applications sociales et de streaming vidéo, atteignant jusqu'à 40 heures par mois et par utilisateur en Corée du Sud sur YouTube. TikTok a dépassé YouTube pour le temps moyen passé par utilisateur aux États-Unis et au Royaume-Uni. En mai 2021, l'utilisateur moyen passait 24,5 heures par mois sur TikTok aux États-Unis et près de 26 heures au Royaume-Uni. Aux États-Unis, l'utilisateur moyen passe 50 % plus de temps sur TikTok sur les téléphones Android qu'en décembre 2019. Au Royaume-Uni, cette croissance est encore plus spectaculaire (80 %). Cependant, en Corée et au Japon, YouTube conserve une avance considérable de 2,5 fois sur TikTok en termes de temps moyen passé par utilisateur en mai 2021. En Corée du Sud, cela équivaut à plus de 40 heures, soit une hausse de 15 % par rapport à décembre 2019. Bien que cette croissance soit dérisoire par rapport au taux de croissance de TikTok, qui a plus que doublé au cours de cette période. L'audio social a également connu une percée au 1er et au 2ème 2021, popularisé par Clubhouse, qui a connu plus de 25 millions de téléchargements à ce jour, malgré une sortie uniquement sur iOS et une mécanique reposant sur l'invitation. La version Google a été lancée fin mai 2021 et, en un peu plus d'un mois, a déjà dépassé les 9 millions de téléchargements sur Google Play.