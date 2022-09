14 août 2022 à 00h15 par Philippe | 02 septembre 2022 à 09h48

Conseils pour sécuriser votre compte PlayStation

Quand vous passez des heures à jouer avec votre PlayStation est très amusant et divertissant pour passer votre temps, cependant protéger votre compte PSN (abréviation de PlayStation) n'est pas aussi amusant que de jouer, il nécessite plus de procédures de sécurité pour le protéger et le garder à l'abri du piratage. Voici quelques conseils pour sécuriser votre compte PlayStation :

1- Utilisez un mot de passe solide :

Créez un mot de passe imprévisible comportant de nombreux symboles et de nombreuses lettres et chiffres afin de rendre le processus de piratage beaucoup plus difficile pour le hacker et de sécuriser votre compte plus facilement.

2- Exiger un code d'accès à la connexion :

Ajoutez un autre mot de passe pour vous connecter à votre compte chaque fois que vous voulez jouer et utiliser votre appareil, le mot de passe doit également être difficile pour sécuriser votre compte.

3- Localisez et suivez l'historique de vos connexions :

Cette option ne fonctionne pas seulement sur les téléphones, mais sur tous les appareils tels que votre PSN, elle pourrait vous aider à savoir si votre appareil est piraté, elle vous montre et vous aider à détecter la localisation du pirate facilement.

4- Gardez vos informations personnelles privées :

Lorsque vous partagez vos informations personnelles avec des inconnus en ligne, cela leur permet non seulement d'utiliser votre compte PNS, mais aussi d'utiliser ces informations (numéro de téléphone, numéro d'identité, adresse e-mail, etc.) à d'autres fins qui peuvent être très dangereuses.

5- Ne jamais cliquer sur des liens publicitaires :

Les publicités peuvent apparaître partout sur Internet et il est très important de les éviter, même si elles sont tentantes ou accrocheuses.

La plupart de ces publicités sont des escroqueries visant à vous séduire et à pirater votre compte ou un virus qui pourrait endommager votre appareil, alors faites attention et ne cliquez jamais sur ces publicités, même si elles vous proposent des offres que vous recherchez.

6. Ne vous connectez pas d'autres appareils :

Vous pouvez vous ennuyer pendant des occasions sociales et des réunions de famille et le meilleur moyen de vous sentir mieux est de jouer, alors vous essayez d'utiliser les appareils de vos amis ou de vos cousins pour vous connecter à votre compte et augmenter votre score afin de ne pas vous ennuyer et d'éviter les interactions sociales avec des personnes que vous n'aimez pas, non seulement dans les réunions familiales, mais aussi dans les lieux publics tels que les cybercafés et les bibliothèques, il est très dangereux de se connecter via d'autres appareils que le vôtre.

Comment sécuriser votre compte Playstation en utilisant un VPN ?

Qu'est-ce qu'un VPN ? Pourquoi est-il si important et pourquoi faut-il l'utiliser comme une source de protection ?

Selon le dictionnaire, un VPN est : un réseau privé virtuel (VPN) est une connexion sécurisée et chiffrée entre deux réseaux ou entre un utilisateur individuel et un réseau.

Il est très important et fortement recommandé pour la sécurité de vos appareils (PSN dans ce cas), lorsque vous utilisez le VPN, vous pouvez changer votre adresse IP et jouer à partir de n'importe quelle région du monde.

Un VPN crée une connexion sécurisée entre votre PC ou un autre appareil et l'Internet, il efface aussi vos traces et il ne s'attarde pas pour que vous puissiez jouer plus confortablement sans vous soucier de la lenteur de l'Internet ou avoir peur de perdre votre compte et de l'endommager.

Il y a plusieurs types de PlayStation et multiples types de VPN, il est donc très important de choisir celui qui convient le mieux à votre appareil, les VPN les plus conseillés et les plus connus sont : le NordVPN, l'ExpressVPN et le Cyberghost.

En parlant d'un choix personnel, je pense que VPN PlayStation Cyberghost, est le type de VPN le plus fiable d'après de nombreuses critiques et le nombre impressionnant de personnes qui l'ont téléchargé et l'utilisé, les personnes qui l'ont téléchargé ont laissé des commentaires très positifs sur internet concernant ce VPN(Cyberghost) ils ont été très impressionnées par ses services utiles.

Un conseil que je vous donne pour vous aider est qu'il est toujours préférable d'utiliser l'application la plus connue et surtout celle qui a le plus d'avis positifs, de nombreuses personnes ont déjà téléchargé et utilisé le VPN Cyberghost, leurs expériences peuvent vous aider à éviter les erreurs, mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas essayer d'autres méthodes et moyens pour sécuriser votre compte, toutes les sources de protection sont utilisables et bénéfiques.