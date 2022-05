13 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Conserver un téléphone pendant 5 ans réduit son impact environnemental annuel d'environ 31 %

L'entreprise sociale néerlandaise Fairphone, vient de publier l'analyse du cycle de vie (ACV) du Fairphone 4 qui détaille l'impact de ce dernier sur l'environnement. L'étude, menée par l'Institut Allemand Fraunhofer pour la Fiabilité et la Micro-Intégration IZM souligne que les smartphones doivent être utilisés aussi longtemps que possible. Dans les trois scénarios étudiés, les chercheurs mettent en lumière que l'utilisation du Fairphone 4 sur une durée de cinq ans plutôt que trois pourrait réduire l'empreinte carbone annuelle du téléphone de 31 %. Lorsqu'il est utilisé pendant sept ans (en comptant deux remplacements de batterie), les émissions baissent de 44 %.

Le rapport valide également l'hypothèse selon laquelle le remplacement ou la réparation de certaines parties du téléphone réduit de manière significative l'impact environnemental ; la majeure partie des émissions et de la consommation de ressources finies ayant lieu au moment de la production de l'appareil. Pour faciliter sa réparation, le Fairphone 4 est composé de huit modules, dont la batterie, les caméras et le port de charge, qui peuvent être facilement remplacés par les utilisateurs. À l'exception du cœur du téléphone, le rapport montre que ces remplacements sont rapidement "rentables".

En revanche, réparer les modules individuels pour les réutiliser ensuite présente un léger avantage par rapport au simple remplacement de la plupart des modules. Les émissions créées par la production de ces pièces de rechange, leur emballage et leur expédition à l'utilisateur, ou l'envoi de l'appareil à un centre de réparation, sont ainsi théoriquement compensées après seulement quelques semaines d'utilisation supplémentaire de l'appareil réparé. En outre, les pièces de connexion supplémentaires permettant la modularité du téléphone n'ont pratiquement pas d'impact additionnel sur l'environnement, ce qui constitue une amélioration significative par rapport aux précédents modèles Fairphone.

Les chercheurs estiment la quantité d'émission du Fairphone 4 à 43 kilogrammes d'équivalent CO2, soit 4 kilos de plus que le Fairphone 3. L'étude attribue cette différence principalement à la fonctionnalité accrue du nouveau modèle, ainsi qu'à une plus grande proportion d'expéditions par voie aérienne pendant la période Covid-19 et la crise des puces électroniques. Pour la première fois, l'ACV intègre également l'impact des accessoires disponibles pour le téléphone, notamment les câbles et la prise de charge, les écouteurs sans fil, les étuis de protection et le tournevis.