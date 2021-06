16 juin 2021 à 07h55 par Philippe | 17 juin 2021 à 03h56

Les consommateurs devraient passer 1 milliard d'heures sur leur mobile pendant la semaine du Prime Day 2021

Amazon a officiellement annoncé le Prime Day pour les 21 et 22 juin 2021, et les consommateurs se préparent déjà pour le plus grand jour de shopping de l'année chez Amazon. Le commerce numérique s'est considérablement développé au cours de l'année écoulée et est en passe de dépasser les 11 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021. À lui seul, Amazon a recruté 50 millions d'abonnés Prime pendant la pandémie, en raison de la fermeture des magasins traditionnels. Des niveaux élevés d'achats mobiles sont observés à l'approche du Prime Day de cette année, car l'habitude de la pandémie reste forte, selon les prévisions le Prime Day d'Amazon dépassera les chiffres d'avant la pandémie. Dans le monde entier, en dehors de la Chine, le temps passé dans les applications de shopping au cours des quatre semaines se terminant le 22 mai a augmenté de 30 % par rapport à la même période l'année dernière.

Pourquoi c'est important :

L'année dernière, l'événement Prime Day d'Amazon a eu lieu en octobre 2020, après avoir été reporté à l'été en raison de la pandémie. Cet événement commercial de deux jours a traditionnellement été un énorme moteur de trafic sur l'application Amazon, dépassant les ventes sur la plateforme du Black Friday et du Cyber Monday réunis. La période des soldes n'a cessé d'attirer davantage d'utilisateurs et de téléchargements de l'application Amazon à l'approche du Prime Day, depuis son introduction en 2015. Nous nous attendons à ce que la semaine du Prime Day 2021 engendre 1 milliard d'heures sur les téléphones Android dans le monde entier, en dehors de la Chine, soit une augmentation de 25 % en glissement annuel par rapport à la semaine du Prime Day 2020.

D'autres grands détaillants ont traditionnellement organisé leurs propres événements de vente en ligne pour coïncider avec le Prime Day d'Amazon. L'année dernière, Walmart a organisé son événement "Big Save" et Target a organisé ses ventes "Deal Days" en même temps que le Prime Day. D'autres acteurs figurant dans le classement des meilleures applications d'achat ont également enregistré une hausse des téléchargements aux États-Unis pendant la semaine du Prime Day 2020, en raison de la demande accrue des consommateurs et de l'opportunité des promotions. Après Amazon, SHEIN s'est classé au 4e rang des téléchargements aux États-Unis pendant la semaine du Prime Day 2020 et a enregistré une croissance de 20 % d'une semaine à l'autre. Nike et Target se sont classés aux 7e et 10e rangs pendant la même période et ont connu une croissance de 75 % et 20 % d'une semaine à l'autre. Il est à prévoir que Walmart, Target, BestBuy et d'autres pourraient adopter des stratégies similaires à celles des années passées. En avril 2021, Amazon, eBay, Walmart et Wish étaient les principales applications d'achat en termes de temps passé sur les téléphones Android aux États-Unis.