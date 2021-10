21 octobre 2021 à 02h00 par Philippe

Les consommateurs passent désormais plus de 5 heures par jour sur les applications mobiles dans cinq pays

Un Français passe en moyenne 3,6 heures par jour sur les apps, alors que les Indonésiens, ont atteint l'impressionnant chiffre de 5 heures et demi quotidiennes sur les apps au troisième trimestre 2021.

De combien de temps libre dispose en moyenne une personne active par jour ?

Disons qu'elle rentre du travail à 18 heures, puis se prépare à manger. Si elle se couche à 23 heures, il lui reste environ quatre heures dans la soirée. Si l'on ajoute le temps passé sur le trajet et à la pause déjeuner, l'actif moyen dispose d'un peu plus de cinq heures de loisirs par jour.

Dans certains pays, les consommateurs passent probablement la totalité de ce temps sur les applications.

Le temps quotidien passé dans les applications a atteint de nouveaux sommets au troisième trimestre 2021

Selon le rapport de la plateforme de données et d'analyse mobile d'App Annie sur le "temps quotidien passé sur les applications mobile" pour le troisième trimestre 2021. L'Indonésie est désigné comme étant la région du monde la plus orientée vers le mobile. Les utilisateurs indonésiens passent un temps incroyable de 5,5 heures par jour à utiliser des applications mobiles.

Ces résultats révèlent l'omniprésence du smartphone pour les consommateurs du monde entier, en particulier ceux des pays en développement.En effet, le Brésil, l'Inde et le Mexique figurent parmi les cinq premiers de la liste (aux côtés de l'Indonésie et de la Corée du Sud, qui occupe la dernière place du podium).

Les données montrent également que les consommateurs de 12 des 16 pays de la liste passent désormais plus de 4 heures par jour sur les applications mobile. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 8 pays comptabilisés au trimestre précédent.

Quel contraste avec les médias dits analogiques, après 60 ans de domination, la télévision a été évincée. L'époque glorieuse de la famille réunie autour du téléviseur n'est plus d'actualité. Les statistiques montrent que le temps quotidien passé devant la télévision est passé de 3 heures, à 2,5 heures au cours de la décennie 2011-2021.

Si les gens passent pratiquement tout leur temps sur les applications, cela soulève une question évidente. Quelles sont ces applications ?

Une application se démarque : TikTok. D'après nos données, TikTok a été l'application la plus téléchargée dans trois des territoires que nous avons surveillés au troisième trimestre 2021. Et c'est la seule application à figurer dans le top 5 des classements des neuf pays.

Les chiffres de l'entreprise fournissent d'autres preuves de sa domination. En septembre, elle a annoncé 1 milliard d'utilisateurs actifs, ce qui signifie qu'une personne sur huit dans le monde utilise TikTok chaque mois. L'année dernière, nous avions prédit que TikTok dépasserait 1,2 milliard d'utilisateurs actifs mensuels en 2021, et nous sommes en bonne voie pour y parvenir.

Ailleurs, parmi les applications les plus populaires nous retrouvons la collection habituelle des réseaux sociaux éternels (WhatsApp, Facebook, Telegram), et les outils de vidéoconférence (Zoom, Teams). L'autre cohorte importante est le groupe d'applications liées au COVID - CovPass en Allemagne, TousAntiCovid en France, NHS App au Royaume-Uni, etc.

Aux États-Unis, Remind : Safe Classroom Communication a été l'application la plus populaire, suivie de Peacock TV et ESPN Fantasy Sports, en raison de la rentrée des classes, du lancement de la saison de football et des nouveaux contenus en streaming. TikTok a été une application phare en Chine et en Corée du Sud au troisième trimestre 2021, tout comme les applications de shopping telles qu'AliExpress en Russie, SHEIN au Japon et Blush Mark en France.

Quels ont été les plus grands succès gaming le monde au troisième trimestre 2021 ?

Des percées majeures ont été constatées dans le domaine des jeux mobiles. Au niveau mondial, My Talking Angela 2 est le premier jeu mobile. Les espoirs étaient grands pour la suite tant attendue d'Outfit7, que la société décrit comme une "simulation d'amitié". Les statistiques montrent que l'application a tenu ses promesses.

L'autre jeu qui se démarque est l'hyper-casual Count Masters de Freeplay qui est arrivé en tête du classement des téléchargements de jeux au troisième trimestre en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. ROBLOX était le jeu n°1 aux États-Unis, ce qui témoigne de la popularité grandissante des métaverses dans les jeux mobiles.