02 août 2021 à 03h43 par Philippe

Les contenus TV sont désormais disponibles sur mobiles avec l'application OQEE by Free

L’application TV OQEE by Free est désormais disponible sur smartphones Android & iOS ainsi que sur iPad pour les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta. Avec cette application, les abonnés Freebox peuvent désormais accéder aux services de télévision OQEE by Free depuis leurs terminaux mobiles dans toute l’Union Européenne.

Avec OQEE by Free, les abonnés Freebox Pop et Delta peuvent accéder depuis leurs terminaux mobiles à plus de 550 chaînes TV en direct dont plus de 220 incluses (280

incluses pour les abonnés Freebox Delta) et aux chaînes Replay incluses, ainsi que des fonctions avancées. Jusqu’à 5 connexions simultanées sont possibles.

Pour profiter du service OQEE by Free sur un smartphone Android/iOS ou un iPad, il suffit de télécharger l’application puis de s’y connecter une fois pour toutes

avec ses identifiants Free.

L’application OQEE by Free est disponible gratuitement sur l’App Store (iPhone/iPad/Apple TV) et Google Play Store ainsi que sur les TV connectées

Samsung.