28 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Contrôlez votre voiture avec vos yeux : Honor dévoile une technologie de suivi oculaire révolutionnaire

Honor vient de dévoiler une nouvelle technologie de suivi oculaire alimentée par l’IA, permettant aux utilisateurs de prendre le contrôle sur une voiture simplement grâce à leurs yeux.

L’expérience a été réalisée par un ingénieur automobile afin de démontrer l’efficacité de cette technologie, capable de comprendre les intentions de l’utilisateur en fonction du mouvement de ses yeux. Il devient ainsi possible de contrôler la voiture à distance.

La vidéo montre quatre commandes qu’il est possible d’activer par le regard sur le Honor Magic6 Pro, permettant de démarrer et d’éteindre le moteur ainsi que de faire avancer et reculer la voiture.

C’est en fixant du regard un bouton dédié sur le smartphone pendant 2 à 3 secondes que la commande correspondante sera activée et que le mouvement s'opérera en conséquence sur la voiture. Cette démonstration est une illustration parfaite de la conviction d’Honor selon laquelle l'IA peut changer la manière dont les utilisateurs pourront interagir avec les objets connectés à l’avenir.