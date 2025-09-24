24 septembre 2025 à 06h20 par La rédaction

Conversations WhatsApp : bientôt la possibilité de faire taire les mentions envahissantes

L’application de messagerie la plus utilisée au monde continue de se transformer pour améliorer l’expérience de ses deux milliards d’utilisateurs. Après l’intégration d’appels par satellite sur certains smartphones et l’arrivée d’outils d’intelligence artificielle, WhatsApp s’attaque désormais à un irritant bien connu : les notifications intempestives dans les conversations de groupe.

Une nouvelle option, actuellement en phase de test dans la version bêta 2.25.27.1 sur Android, permettra de mettre en sourdine les fameuses mentions « @everyone » : ces alertes qui notifient tous les membres d’un groupe d’un seul coup.

Des notifications utiles… mais trop bruyantes

Introduite d’abord dans les Communautés WhatsApp, la mention « @everyone » avait vocation à faciliter la diffusion d’informations importantes, qu’il s’agisse d’un rappel de réunion, d’un message familial ou d’une annonce urgente. Mais cette fonctionnalité, capable de réveiller des dizaines voire des centaines d’utilisateurs à la fois, est rapidement devenue source de frustration.

Car « @everyone » outrepasse le mode silencieux d’un groupe : même si la conversation est coupée, une mention collective fait vibrer ou sonner le téléphone. Entre le collègue zélé qui veut « réunir l’équipe » tard dans la soirée et l’ami un peu trop enthousiaste qui partage compulsivement ses albums photo, l’outil s’est transformé en mégaphone parfois envahissant.

Une nouvelle option pour reprendre la main

La nouveauté repérée par WABetaInfo change la donne. Dans les réglages de notifications d’un groupe, une nouvelle ligne baptisée « Mute @everyone » permet désormais d’ignorer ces appels collectifs.

Concrètement, l’option n’apparaît qu’une fois le groupe déjà placé en mode silencieux (huit heures, une semaine ou indéfiniment). L’utilisateur choisit alors si la mention globale peut traverser le bouclier de silence ou non. Ce réglage s’ajoute donc à la hiérarchie existante des notifications :

les messages directs et mentions individuelles continuent d’arriver normalement,

les mentions collectives peuvent être filtrées,

et le reste des échanges reste en arrière-plan.

Une manière d’offrir un contrôle granulaire des alertes, plus proche des standards des plateformes collaboratives comme Slack ou Microsoft Teams.

Encore en phase de test

Pour l’heure, seuls les bêta-testeurs Android peuvent expérimenter cette option. Comme souvent, WhatsApp prévoit un déploiement progressif, d’abord sur Android, puis sur iOS et desktop. Même si aucun calendrier officiel n’a été communiqué, il serait surprenant que Meta abandonne une fonctionnalité aussi attendue.

Cette nouveauté s’inscrit dans une stratégie plus large de « cure de silence » menée par l’application depuis plusieurs mois. WhatsApp avait déjà introduit la mise en sourdine automatique pour les groupes de plus de 256 membres, puis testé des fonctions comme les messages vocaux pour appels manqués ou des raccourcis d’IA pour aider à répondre.

Pourquoi c’est important

L’enjeu est simple : limiter la surcharge informationnelle. Avec des groupes pouvant rassembler des dizaines de participants, les notifications collectives deviennent vite un fardeau. La possibilité de filtrer « @everyone » représente donc un compromis idéal : rester membre d’une discussion sans subir les abus.

En parallèle, WhatsApp cherche à renforcer sa crédibilité comme outil hybride, utile autant pour les échanges privés que pour la collaboration professionnelle. Donner plus de contrôle sur les notifications, c’est aussi encourager une utilisation plus sereine et plus productive de la plateforme.