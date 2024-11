19 novembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Core-S5 : le nouveau smartphone d'entrée de gamme ultra-résistant de Crosscall

Crosscall, la marque française réputée pour ses smartphones ultra-résistants, vient de dévoiler son nouveau modèle d’entrée de gamme, le Core-S5. Positionné à un prix attractif de 99,90 €, ce téléphone compact et robuste s'adresse à tous ceux qui recherchent un smartphone robuste à petit prix.

Conçu pour affronter les environnements les plus hostiles, le Core-S5 bénéficie de toute l'expertise de Crosscall en matière de robustesse. Ce smartphone 4G d’entrée de gamme est certifié IP68, garantissant une étanchéité complète à la poussière et à l'eau, et répond aux normes militaires MIL-STD-810H. Il peut être utilisé entre des températures de -20°C à +55°C.

Son écran est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 3, résistant aux rayures et aux chocs. Mieux encore, Crosscall offre une garantie unique de 5 ans, batterie incluse.

Simplicité et efficacité

Au-delà de sa robustesse, le Core-S5 mise sur la simplicité d'utilisation. Grâce à son format ultra-compact (140 mm x 62 mm x 14,4 mm) et à son poids réduit de 146 grammes, il se glisse facilement dans une poche.

Son interface intuitive et ses grandes touches facilitent la prise en main, même avec des gants. L'appareil dispose également d'une autonomie remarquable, grâce à sa batterie de 1800 mAh offrant jusqu'à 10 jours en veille et 12 heures en communication selon le fabricant.

La résolution de la caméra arrière reste limitée à 2 mégapixels et à la grande surprise, il ne dispose pas de caméra frontale.

Sa mémoire Ram est de 16 Mo avec une mémoire flash de 8 Mo. Il peut recevoir une carte mémoire Externe (Micro SD) de 16 Go maximum

Son haut-parleur a une capacité de 100 dBA. Cela signifie que, dans des conditions optimales, ce haut-parleur peut atteindre un volume sonore très élevé.

La technologie X-LINK au service de la praticité

Le Core-S5 intègre la technologie X-LINK, un système de fixation et de charge magnétique développé par Crosscall. Grâce à cette innovation, il est possible de fixer le téléphone sur différents supports (vélo, moto, etc.) et de le recharger sans avoir à manipuler le port USB.

En garantissant la disponibilité de pièces détachées pendant 10 ans, l'entreprise s'inscrit pleinement dans une démarche d'économie circulaire, favorisant la réparation et la réutilisation des produits.