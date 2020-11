24 novembre 2020 à 06h00 par Philippe

Coriolis Télécom lance ses nouvelles offres mobiles compatibles 5G

L'opérateur virtuel Coriolis Télécom vient de faire évoluer sa nouvelle gamme d'offres. L'opérateur a fait évoluer sa gamme Idéal smartphone avec plus de gigas et propose désormais une option 5G. Les nouveaux forfaits 5G sont proposés en version Eco, sans mobile, ou avec un smartphone.

En résumé, les forfaits Idéal Smartphone évoluent avec plus de data pour les plus gros consommateurs, sans hausse de prix. Le forfait Idéal Smartphone 40Go passe à 70 Go au tarif de 29,99 € pendant 6 mois puis 39,99 €/mois ou 23,99 €/mois pendant 6 mois puis 33,99 €/mois pour les clients multilignes. Le forfait Idéal Smartphone 100Go passe ainsi à 150 Go à 39,99 € pendant 6 mois puis 49,99 €/mois ou 33,99 €/mois pendant 6 mois puis 43,99 €/mois pour les clients multilignes.

L'option 5G est disponible sur les forfaits Idéal Smartphone 20 Go, 70 Go et 150 Go. Chaque abonné peut choisir de rester en 4G+ ou bien de passer sur le réseau 5G pour 5 € de plus par mois, sur simple demande.

Les forfaits Idéal Smartphone sont proposés avec des Smartphones 4G+ et 5G. Les smartphones 5G disponibles avec la souscription d'un forfait idéal sont les iPhone 12, les Samsung S20 5G, A51 et A42, les Huawei P40 Lite & Pro, les Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 10T et Note 10 et le Oppo Reno4 Z.