03 février 2020 à 06h00 par Philippe

Coronavirus : les 42 magasins d'Apple en Chine seront fermés jusqu'au 9 février

En raison de l'épidémie de pneumonie virale causée par le nouveau coronavirus, qui a déjà fait plus 300 morts en Chine, Apple vient d'annoncer sur site internet d'Apple du pays que la totalité des Apple Store en Chine seront fermés jusqu'au 9 février ainsi que les bureaux et ses centres de contact.

La firme de Cupertino a également pris des dispositions afin de limiter les voyages de ses employés vers la Chine et suit de près la santé de ceux travaillant sur place. Il faut savoir qu'Apple compte 42 boutiques en Chine. Toutefois, les achats via le site internet sont toujours possible.

La mesure de fermeture ne devrait avoir qu'une portée limitée car la plupart des Chinois sont cloîtrés chez eux par peur de contracter le virus. Les rues des villes sont quasi-désertées et les commerces sont fermés.

Par contre, le sous-traitant taïwanais de l'électronique Foxconn, d'Apple a également annoncé ne pas redémarrer ses usines chinoises avant la mi-février. La production d'iPhone lors du premier semestre 2020 pourrait donc être considérablement impactée. Les dispositions sanitaires prises par la Chine et par les entreprises chinoises pourraient donc contraindre Apple à revoir ses plans.