21 janvier 2026 à 07h38 par La rédaction

Coupures Internet : Bouygues Telecom dégaine un WiFi de secours en 5G

À l’occasion de son 30ème anniversaire, Bouygues Telecom frappe fort. L’opérateur français, déjà reconnu numéro un du WiFi et de l’internet mobile en France selon les baromètres nPerf 2025, annonce deux innovations inédites sur le marché hexagonal : l’Extra Bbox, une solution universelle de WiFi de secours en 5G, et une nouvelle Bbox 5G certifiée WiFi 7, accompagnée d’un répéteur et d’une expérience TV entièrement repensée autour de Google TV. Deux annonces qui traduisent une même ambition : renforcer la fiabilité, la performance et la simplicité de l’accès à Internet à domicile.

La continuité de connexion comme nouveau standard

La dépendance à Internet n’a jamais été aussi forte. Télétravail, streaming, cloud, objets connectés ou enseignement à distance font désormais partie du quotidien de millions de foyers. Pourtant, les coupures de connexion restent fréquentes. Selon une étude citée par l’opérateur, 56 % des Français déclarent avoir subi une coupure ou un ralentissement de leur connexion fibre en 2025, tandis que plus d’un internaute sur deux estime ne pas pouvoir se passer d’Internet plus de 24 heures.

C’est dans ce contexte que Bouygues Telecom introduit l’Extra Bbox, une offre pensée pour répondre à l’un des principaux irritants des utilisateurs : la perte soudaine de connexion.

Extra Bbox : un WiFi de secours universel et instantané

Contrairement aux solutions de dépannage traditionnelles, souvent limitées à un seul appareil ou réservées aux clients de l’opérateur, l’Extra Bbox se distingue par son caractère universel. Elle peut être utilisée quel que soit l’opérateur de la box principale, sans condition d’éligibilité ni installation préalable.

En cas de panne de la connexion fixe, l’Extra Bbox prend automatiquement le relais en s’appuyant sur le réseau mobile 5G de Bouygues Telecom, classé numéro un en France selon nPerf. Tous les équipements du foyer peuvent alors continuer à se connecter simultanément, sans manipulation complexe.

L’offre inclut jusqu’à 100 Go de données par mois, est proposée sans engagement et sera commercialisée à partir du 26 janvier au tarif de 12,99 € par mois. Une réponse directe et pragmatique à la question de la continuité numérique, qui illustre la volonté de l’opérateur d’apporter des solutions concrètes aux usages réels.

La Bbox 5G WiFi 7 : une alternative crédible à la fibre

En parallèle, Bouygues Telecom renforce son offre de 5G fixe, un segment sur lequel l’opérateur s’est positionné très tôt. Lancée initialement comme une solution de substitution, la Bbox 5G est aujourd’hui devenue un pilier stratégique, représentant plus de 50 % de parts de marché sur ce segment chez Bouygues Telecom.

La nouvelle Bbox 5G WiFi 7 s’adresse aussi bien aux foyers non éligibles à la fibre qu’aux abonnés ADSL ou à ceux qui souhaitent éviter des travaux de raccordement. Accessible sans engagement, elle promet une installation rapide et une expérience proche de celle de la fibre.

Des performances réseau de haut niveau

Reposant sur le réseau 5G de l’opérateur, la Bbox affiche des débits pouvant atteindre 1,1 Gbit/s en réception et 175 Mbit/s en émission, selon les conditions de couverture. De quoi répondre aux usages intensifs, du télétravail au streaming en très haute définition, en passant par le cloud gaming ou la domotique.

Certifiée WiFi 7 bi-bandes par la Wi-Fi Alliance, la box est conçue pour gérer un grand nombre d’appareils simultanément avec plus de 200 équipements selon Bouygues Telecom tout en garantissant une connexion stable et réactive. Son design vertical, intégrant quatre antennes par bande de fréquence, vise à optimiser à la fois la réception du signal 5G et la diffusion du WiFi dans le logement.

Une couverture homogène grâce au répéteur WiFi 7

L’un des enjeux majeurs de la 5G fixe réside dans le positionnement de la box. Pour capter le meilleur signal, celle-ci est souvent placée près d’une fenêtre, un emplacement parfois peu favorable à la diffusion du WiFi dans l’ensemble du domicile.

Pour répondre à cette contrainte, Bouygues Telecom propose, sur demande, un répéteur WiFi 7 bi-bandes. Celui-ci permet d’étendre efficacement la couverture dans les logements de grande taille ou aux configurations complexes, garantissant une connexion fluide dans chaque pièce.

Un écran intégré à la Bbox aide par ailleurs l’utilisateur à identifier l’emplacement optimal pour la réception 5G, simplifiant l’installation et maximisant les performances.

Une expérience TV repensée autour de Google TV

Autre évolution majeure : la télévision. Bouygues Telecom fait le choix d’abandonner le décodeur traditionnel au profit d’une clé b.tv compacte, présentée comme la plus puissante du marché dans ce format. Fonctionnant sous Google TV, elle transforme n’importe quel téléviseur équipé d’un port HDMI en smart TV.

L’application b.tv est préinstallée et accessible directement depuis l’écran d’accueil, donnant accès à plus de 200 chaînes TV, au replay et aux principales plateformes de streaming. L’interface unifiée de Google TV facilite la navigation entre les contenus, tandis que l’intégration de l’assistant vocal Google, de la fonction Cast et des standards audio et vidéo récents, dont Dolby Atmos, modernise profondément l’expérience télévisuelle.

Une offre complète, flexible et éco-conçue

La Bbox 5G WiFi 7 avec répéteur et clé TV sera disponible à partir du 26 janvier, au tarif de 44,99 € par mois, sans engagement. Elle s’inscrit dans une logique de simplicité d’usage, avec une mise en service rapide et sans travaux.

Dans une démarche de responsabilité environnementale, la box et son répéteur sont éco-conçus et certifiés Green Product Mark par TÜV Rheinland, en cohérence avec la stratégie de Bouygues Telecom en faveur d’un numérique plus responsable.

Une stratégie axée sur l’innovation utile

Avec l’Extra Bbox et cette nouvelle Bbox 5G WiFi 7, Bouygues Telecom renforce clairement son positionnement sur la connectivité à domicile. L’opérateur mise sur la fiabilité, la performance et la continuité de service, tout en cherchant à simplifier l’expérience utilisateur.