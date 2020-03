13 mars 2020 à 09h39 par Philippe | 13 mars 2020 à 09h40

COVID-19 : le forfait 2€ chez Free passe à 1Go de data jusqu'a fin avril

Les 5 millions d'abonnés de Free Mobile à 0€ et 2€ bénéficient de 1 Go par mois de données en 4G au lieu des 50 Mo mensuels habituels, soit 20 fois plus, et ce jusqu'à fin avril 2020. Cette mesure concerne les abonnés 0€ et 2€.

Les abonnés concernés n'ont aucune procédure à suivre, l'ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement. Rappelons que ce forfait comprend 120 minutes de communication vers 100 destinations et les SMS illimités pour 2 euros par mois, et il n'est pas facturé pour un abonné Freebox.

Dans son communiqué, l'opérateur indique également que "Les équipes de Free restent par ailleurs entièrement mobilisées pour garantir les moyens de communication et l'accès internet à ses 20 millions d'abonnés en France".

Malgré qu'ils ne proposent pas de forfait à 2€/mois, SFR, Orange, et Bouygues Telecom, vont-ils également faire un geste commercial pour leurs abonnés qui ont peu de data par mois ?