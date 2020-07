01 juillet 2020 à 05h00 par Philippe

Covid-19 : l'utilisation des applications de restauration rapide augmente en France

App Annie, qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobile publié les derniers chiffres des applications de restauration rapide. La COVID-19 a eu un impact considérable sur la façon dont les consommateurs utilisent les applis de restauration rapide (QSR). Conformément à leurs valeurs fondamentales de commodité et de rapidité, de nombreux QSR ont été contraints de passer d'un service en magasin à un service à domicile. De nombreux restaurants se sont tournés vers le mobile afin d'inciter les consommateurs à poursuivre leur fidélisation.

Certaines marques ont rapidement innové pour attirer les consommateurs dans le cadre de la COVID-19. Une croissance significative a été constatée au niveau des téléchargements d'applications telles que Dunkin, Panera Bread et Pizza Hut ; L'augmentation est de 55 %, 45 % et 25 % respectivement en mai 2020 par rapport à janvier 2020.

Les marques ont toutes introduit des initiatives spécifiques pour faciliter les commandes à distance via leurs applications. Panera Bread a introduit un nouveau système de commande par géofencing qui notifie le restaurant de l'arrivée d'un client, Pizza Hut a proposé des ramassages en bordure de trottoir sans contact et a renforcé les mesures de sécurité et Dunkin a promu la commande par téléphone portable et les paiements sans contact dans ses applications. Burger King teste également une application sur ses marchés européens afin de déterminer si les applications mobiles peuvent être appliquées aux repas en personne.