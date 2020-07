20 juillet 2020 à 05h00 par Philippe

Covid-19, l'utilisation des applications mobiles a augmenté de 40 % pendant la pandémie

App Annie, qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobiles a publié les chiffres de l'app-économie pour le deuxième trimestre 2020. Ce nouvel index fait état d'un nouveau trimestre exceptionnel, en revenant sur les principaux facteurs qui ont généré de la croissance sur l'Apple Store et le Google Play Store, avec des chiffres inédits pour la France.

Le temps passé dans les applications en France a augmenté de 20% au deuxième trimestre 2020

Alors que certains marchés comme la Chine et la Corée du Sud commencent à se remettre de l'épidémie de la COVID-19, des marchés comme l'Inde, le Brésil et la Russie continuent à essayer de contrôler l'épidémie. Le temps passé sur les applications en Inde a augmenté de 35% au T2 2020 par rapport au T4 2019, tandis que l'Italie, l'Indonésie et les États-Unis ont tous connu une croissance de respectivement 30 %, 25 % et 15 %. Cette augmentation significative de l'utilisation a été alimentée par les mesures de distanciation sociale et de confinement prises dans le monde entier pour lutter contre la propagation de la pandémie.

Les consommateurs ont téléchargé plus de 35 milliards de nouvelles applications au deuxième trimestre 2020

Les téléchargements de Google Play ont augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 25 milliards, tandis que les téléchargements d'iOS ont augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 10 milliards de nouveaux téléchargements pour le trimestre. Sur Google Play, les applications hors jeux ont représenté 55 % de tous les téléchargements, tandis que sur iOS, ce chiffre était légèrement supérieur, à 70 %.

Au niveau des catégories, les jeux et les divertissements ont été les plus téléchargés sur Google Play. Si la catégorie des jeux a été le principal moteur de la croissance des téléchargements d'un trimestre sur l'autre sur Google Play, l'évolution des comportements des consommateurs se traduit par une forte croissance dans d'autres catégories. Les catégories Entreprises, Santé et forme physique et Éducation ont toutes connu une forte croissance des téléchargements d'un trimestre sur l'autre, de respectivement 115 %, 75 % et 50 %. Les outils de vidéoconférence et de collaboration (ZOOM, Google Meet) et les outils éducatifs (Google Classroom, Duolingo : Learn Languages) ont été très largement adoptés.

Sur iOS, les jeux, la photo et la vidéo et les divertissements sont restés les catégories les plus importantes en termes de téléchargements. La catégorie Entreprises a été le principal moteur de la croissance globale des téléchargements, avec en-tête les applications de vidéoconférence. Les applications Santé et forme physique, Shopping et Médecine ont toutes connu une forte croissance d'un trimestre à l'autre, de 30 %, 25 % et 20 %. Afin de freiner la propagation du virus, les agences de santé publique et les gouvernements du monde entier ont lancé des applications de recherche de contacts pour smartphones. Ces applications telles que COVID-19 Contact App au Japon, Corona-Warn-App en Allemagne, StopCovid France en France, Immuni App en Italie, COVIDSafe en Australie, Aarogya Setu en Inde et TraceTogether à Singapour, ont toutes atteint la première place dans leurs catégories respectives (médical ou santé et forme physique) grâce aux téléchargements quotidiens depuis leur lancement le 23 juin 2020.

Les dépenses consommateurs sur iOS ont augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 17 milliards de dollars au T2 2020, et de 25 % sur Google Play pour atteindre environ 10 milliards de dollars. Les applications autres que les jeux ont représenté 35% des dépenses des consommateurs pour iOS et 15 % pour Google Play [en grande partie en raison des abonnements aux applications].

Les États-Unis et la Chine ont été les plus grands contributeurs aux dépenses de consommation sur iOS au T2 2020, tandis que les États-Unis et le Japon ont été les principaux moteurs de la croissance d'un trimestre à l'autre. Sur Google Play, cependant, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont été les trois plus gros marchés, les États-Unis et le Japon étant les principaux moteurs de la croissance des dépenses de consommation à partir du T1 2020.

Sur Google Play, les jeux, les activités sociales et les divertissements sont les catégories les plus importantes en termes de dépenses de consommation et celles qui ont connu la plus forte croissance d'une année sur l'autre. La croissance dans la catégorie Divertissement a été largement encouragée par Disney+ et Twitch. Après un lancement réussi en Europe et au Japon, Disney+ a connu une croissance continue [car le confinement a accéléré la croissance du marché du streaming vidéo.] Ces services de streaming vidéo ont également innové rapidement pour stimuler l'engagement dans le cadre de la COVID-19. Amazon Prime Video et Hulu ont commencé à intégrer davantage d'éléments sociaux dans leurs offres de base en déployant un support intégré pour la co-visualisation et la fonctionnalité de chat qui permet aux spectateurs de regarder et de se connecter ensemble en temps réel.

Sur iOS, les jeux, les divertissements et la photo et la vidéo étaient les 3 catégories les plus importantes en termes de dépenses de consommation. La photo et la vidéo ont connu une forte croissance d'un trimestre à l'autre (+25% par rapport au T1). L'augmentation continue de TikTok en 2020 est un facteur clé de cette évolution, qui a permis à l'App Store d'iOS de se classer au premier rang mondial des applications les plus rentables au T2 2020.

La pandémie a provoqué des changements sismiques dans la manière dont les consommateurs et les entreprises interagissent. L'utilisateur moyen passant 4 heures et 20 minutes par jour sur son smartphone, il est plus important que jamais pour les marques de mettre en place une stratégie pour gagner du terrain sur le mobile. Bien que le calendrier d'un "retour à la normale" complet ne soit pas encore clair, les développeurs d'applications de tous les secteurs devront se concentrer sur la manière dont ils peuvent exploiter et adapter la technologie mobile pour créer des expériences client personnalisées et attrayantes. Une chose est claire : le présent et l'avenir se jouent dans le mobile.