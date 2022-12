13 décembre 2022 à 00h15 par Philippe

Coyali, une application qui simplifie les smartphones des personnes âgées

Aujourd'hui en France, 2 millions d'aînés sont isolés des cercles familiaux et amicaux alors qu'ils étaient 900 000 en 2017. Pire, 530 000 sont en situation de mort sociale. Cette exclusion est renforcée par l'éloignement des seniors aux accès et usages du numérique.

Un constat fait l'unanimité chez les seniors de tous les âges : la prise en main du téléphone est trop complexe. C'est pour y répondre que Coyali a créé une suite d'outil simplifiés qui facilitent l'utilisation d'un smartphone classique. Après avoir téléchargé l'application sur Android et passé 10 minutes à la configuration initiale, Coyali dévoile une nouvelle interface pour le téléphone. Les icônes sont plus grandes, les boutons sont accompagnés d'un texte pour transcrire leur utilité, les codes couleurs sont plus intuitifs, les fonctionnalités essentielles apparaissent sans superflu et il y a même la possibilité de solliciter de l'aide à distance par ses proches.

Pour les proches, l'application Coyali Compagnon s'installe en 5 minutes depuis le Play Store ou l'App Store et permet la prise en main à distance de l'interface téléphonique. Ces derniers pourront être référencés comme tiers de confiance et ainsi résoudre une situation bloquante lorsque leur proche en sollicitera le besoin. Bien sûr, toute demande de contrôle à distance nécessitera une autorisation du senior pour être activée. Enfin Coyali s'adresse aussi aux professionnels, comme les acteurs du bien vieillir, les acteurs du territoire et les acteurs du numérique. À ce stade, Coyali propose l'écran d'accueil, le téléphone, les sms et la prise en main à distance par les proches. Elle sera bientôt enrichie par l'appareil photo, la galerie et les appels en visioconférence.