10 juillet 2020 à 06h00 par Philippe

La crise sanitaire et le confinement ont bouleversé la consommation vocale mobiles au 1er trimestre 2020

Au premier trimestre 2020, la crise sanitaire et le confinement ont bouleversé les usages des services de télécommunications. La consommation vocale mobiles atteint un niveau record au 1er trimestre. Cette croissance exceptionnelle provient de l'envolée des usages de téléphonie mobile, qui représente désormais près de huit minutes consommées sur dix.

Ce trafic a progressé de 18% en un an contre des croissances allant de +2% à +5% en moyenne au cours des cinq années précédentes. Parmi les possesseurs de téléphone mobile, ceux ayant souscrit un forfait ont consommé beaucoup plus qu'avant la crise sanitaire : 4h13 par mois en moyenne, soit 33 minutes de plus qu'au premier trimestre 2019. Ces vingt dernières années, leur consommation mensuelle moyenne n'avait jamais été aussi élevée (au plus 3h46 en 2006). Cette croissance provient d'une envolée de l'usage vocal vers les réseaux nationaux, notamment vers les mobiles (+20% en un an), mais également vers les réseaux fixes (+10%).

En outre, lorsque cela est techniquement possible, les utilisateurs de téléphones mobiles peuvent, depuis un an environ, faire l'usage des services de communications en voix sur Wifi lorsqu'ils disposent d'une qualité de service de communications vocales dégradée au sein des bâtiments. Même si l'utilisation de ce service reste faible au regard de la consommation mobile totale (2,4%, soit 1,2 milliard de minutes au premier trimestre 2020), sa progression est très élevée : le volume de communications en voix sur Wifi a plus que doublé en un an (+122%). En revanche, la consommation vocale à destination de l'international reste en baisse et celle des clients des opérateurs français depuis l'étranger en roaming out augmente bien moins fortement que les trimestres précédents (+6,7% contre +19,4% au premier trimestre 2019), en lien avec la fermeture des frontières.

Par contre, la crise sanitaire n'a pas eu d'impact notable sur l'évolution de la consommation de données sur réseaux mobiles en France. Celle-ci continue de croître au rythme soutenu de +40% à +50% depuis un an (1,6 exaoctet au premier trimestre 2020, soit +47,4% en un an). En revanche, depuis l'étranger, elle s'affaiblit (+36,5% contre +64,0% en un an en 2019), à l'image des communications vocales. La croissance du trafic depuis les cartes internet (clés 3G, 4G) est quant à elle multipliée par trois en un an (+89%) en lien le besoin accru de connexion interne à domicile. Pour les utilisateurs des réseaux 4G, la consommation mensuelle moyenne dépasse désormais les 10 Go par mois en moyenne (+37% en un an).

Enfin, le SMS dont l'usage était monté en puissance en 2008, voit son trafic diminuer continûment depuis 2016 au profit des applications mobiles de messageries instantanées (Messenger, Viber, WhatsApp, etc.). Le début de la crise sanitaire ne semble pas avoir eu d'effet significatif sur le trafic de SMS en France (-4,8% en un an en trimestre contre -4% à -7% par an depuis deux ans selon les trimestres), contrairement à celui émis depuis l'étranger en roaming out (-10,1% en un an ce trimestre contre -2% en moyenne en 2019).