19 avril 2021 à 06h00 par Philippe | 20 avril 2021 à 06h09

La crise sanitaire continue d'impacter fortement les usages des télécommunications

La consommation vocale depuis les réseaux fixes et mobiles progresse fortement depuis le début de la crise sanitaire début 2020 selon l'Observatoire des marchés télécoms au 4ème trimestre 2020.

Huit minutes sur dix sont émises depuis les terminaux mobiles, et la première moitié de l'année 2020 a vu exploser ce trafic, avec une croissance de 24% en moyenne en un an sur cette période. Depuis, la croissance de ces usages reste élevée (+11% ce trimestre après +8% au troisième trimestre), et largement supérieure à celle observée les cinq années précédentes (entre +2% et +5% en moyenne). Les communications vers les réseaux nationaux, fixes et mobiles, continuent d'augmenter, à un rythme annuel respectivement de 10% et de 12%.

En revanche, le volume de communications vocales à destination de l'international diminue fortement (-17% en un an) et le repli de celui des clients des opérateurs français en roaming out se poursuit pour le troisième trimestre consécutif (-15% en un an ce trimestre) en raison des déplacements limités à l'étranger. Au total, les détenteurs de forfaits ont téléphoné 4h04 par mois depuis leur terminal mobile ce trimestre, une consommation moyenne qui progresse de 19 minutes en un an, un niveau supérieur à celui du trimestre dernier (+12 minutes), mais inférieur à celles des premier et deuxième trimestres 2020 (respectivement +33 minutes et +1 heure).

Sur les autres usages, la tendance se confirme également. La consommation de données sur réseaux mobiles (1,8 exaoctet) continue de croître (+22% en un an ce trimestre), mais à un rythme au ralenti, et particulièrement depuis le troisième trimestre 2020 : -20 points de croissance en un an sur la deuxième moitié de l'année 2020. Les utilisateurs des réseaux 4G, qui réalisent 95% du trafic total de données sur réseaux mobiles, consomment en moyenne, 10,5 Go par mois, un niveau équivalent au trimestre dernier (+12% en un an ce trimestre), soit moitié moins qu'un an auparavant. Depuis l'étranger, et sous l'effet des déplacements limités, le trafic de données diminue pour le troisième trimestre consécutif (-21% en un an ce trimestre), alors qu'il était en croissance constante et élevée depuis 2017 (+44% en 2019).

Sur les réseaux mobiles, le nombre de forfaits continue d'augmenter à un rythme soutenu, entre +1,9 et +2,0 millions en rythme annuel depuis un an, soit un niveau légèrement supérieur aux trois trimestres précédents (+1,8 million). Parallèlement, le nombre de cartes prépayées diminue plus rapidement depuis deux trimestres, autour de 1 million en un an, soit deux à trois fois plus qu'il y a un an à la même période. Au total, 78,1 millions de cartes SIM sont en service en France au 31 décembre 2020, dont neuf cartes sur dix sont des forfaits (70,3 millions). Enfin, de plus en plus de terminaux mobiles sont connectés à internet via les réseaux mobiles à très haut débit ; ainsi, près de huit cartes SIM sur dix, soit 60,4 millions, sont actives sur les réseaux 4G, ce qui représente 5,5 millions de cartes supplémentaires en un an.

Enfin, les SMS, dont l'usage diminue au profit des applications mobiles, voient leur recul s'accentuer fortement depuis le deuxième trimestre 2020, avec un effet plus important durant les deux confinements : -21% ce trimestre, après -15% au troisième et -23% au deuxième.