27 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

Crosscall CORE-Z5, un smartphone 5G robuste et puissant garanti 5 ans

Crosscall, le fabricant français de smartphones et tablettes résistants lance le CORE-Z5, son premier smartphone 5G. Son processeur Qualcomm QCM6490 et sa compatibilité aux réseaux de dernière génération (5G, WiFi 6/6E) font de ce smartphone le plus puissant des appareils de la marque. Le CORE-Z5 est aussi le premier smartphone 5G avec une garantie totale de 5 ans.

Il est certifié AER (Android Enterprise Recommended), et répond aussi à la norme militaire MIL-STD.810H, incluant des tests de sollicitations mécaniques répétées dans des conditions climatiques exceptionnelles (-25° et +60°) mais aussi à des chutes de 2 mètres sur des surfaces dures et une étanchéité aux différents liquides (eau chorée, huile de vidange, produits corrosifs…).

Sa batterie du CORE-Z5 offre une grande capacité (4 950mAh) qui, associée à des composants peu énergivores, permet d'offrir une autonomie de 44h en communication. Le CORE-Z5 profite d'une charge rapide avec 42 minutes nécessaires pour le charger à 50%, mais également de la charge inversée : l'utilisateur peut ainsi utiliser le CORE-Z5 comme une batterie nomade afin de recharger le téléphone d'un collaborateur ou d'un ami, ou même un autre appareil tel qu'un casque audio ou une lampe torche à l'aide du câble double USB-C inclus dans son packaging éco conçu. Ce modèle mesure 175 x 81 x 14 mm et pèse 281 grammes.

Un bureau mobile

Son écran HD est de 6,08 pouces au ratio 19 :9. Il est parfaitement adapté pour visionner des cartes ou des plans 3D, remplir des formulaires, ou encore saisir des bilans de santé et ce, même avec des gants grâce à la technologie Glove Touch.

Son appareil photo de 48 mégapixels au dos est doté de la technologie Fusion et sa caméra est 4K. L'appareil photo à l'avant est de 8 mégapixels.

Afin de permettre à tous les professionnels de travailler facilement, les équipes de la marque française ont intégré une nouvelle fonctionnalité grâce à une solution de remplacement de l'ordinateur par le smartphone offrant une expérience unique en termes de mobilité et de productivité à tous les professionnels qui alternent, au quotidien, entre missions terrains et missions administratives. Grâce à elle, l'utilisateur profitera d'une interface dédiée similaire à celle présente sur un ordinateur (multifenêtres, barre de lancement...) et développée par les équipes Crosscall, en connectant directement le CORE-Z5 à un écran. Ainsi, le CORE-Z5 se transforme en ordinateur. Une solution qui laisse également entrevoir la possibilité pour tous les utilisateurs et en fonction de leur utilisation, de limiter leur équipement personnel à un seul terminal.



Compatible Push-to-Talk et doté de quatre boutons programmables, le CORE-Z5 se transforme en un talkie-walkie 2.0 permettant de communiquer et de partager des contenus (photos, vidéos, géolocalisation…), de manière simultanée avec plusieurs personnes. Afin que la communication soit optimale même dans les milieux bruyants, les ingénieurs Crosscall ont choisi un haut-parleur 2W de 100 dB, trois fois plus puissant que la moyenne. A noter également, la précision de son GPS qui atteint 3 mètres, là où les GPS des smartphones du marché offrent généralement une précision de 10 mètres.

Le CORE-Z5 est également compatible PMR (Private Mobile Radio) haut-débit 4G et 5G, une fonctionnalité particulièrement recherchée par des entreprises de tous les secteurs d'activités. Elle permet d'avoir accès à des réseaux privés ou publics, pouvant ainsi garantir la sécurisation des données échangées mais aussi des communications en toutes circonstances grâce au mécanisme de priorisation et de préemption des flux.

Les professionnels peuvent ainsi échanger sans perte de réseaux entre plusieurs sites distants pour mener à bien les interventions critiques nécessitant une coopération étroite. Afin de répondre aux besoins des différents corps de métiers, le CORE-Z5 couvre de nombreuses bandes des réseaux privés : n28, n38, n40, n77, n78 en 5G et les bandes 28, 38, 40 et 68 sur le réseau 4G. Le CORE-Z5 est ainsi le premier smartphone au monde compatible avec la bande 68 (700 MHz) qui, dans la majorité des pays de l'Union Européenne, appartient à des organismes d'État et est dédiée à la sécurité publique. En France, cette bande de fréquence appartient au ministère de l'Intérieur et permet aux forces de l'ordre de pouvoir profiter d'une communication privée et sécurisée lors des interventions. Cette compatibilité représente ainsi une véritablement force pour Crosscall qui équipe déjà l'ensemble des services de la Gendarmerie et de la Police Nationale et qui a fait de la communication de groupe, son axe de développement majeur.

Prix et disponibilité

Le CORE-Z5 sera disponible dès le 7 novembre sur le site de la marque pour les membres Crosscall UP, et à partir du 16 novembre dans les points de vente au prix de 799,90 €.