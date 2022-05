23 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Crosscall : la gamme Core s'agrandit avec le smartphone CORE-X5 et la tablette CORE-T5

Crosscall, le fabricant français de tablettes et de smartphones résistants vient de compléter sa gamme avec le smartphone CORE-X5 et la tablette CORE-T5. Ces deux nouveaux modèles sont garantis 5 ans.

Le smartphone CORE-X5

Ce smartphone a été pensé pour les professionnels. Il est optimisé pour la PMR (private mobile radiocommunications) en ayant une couverture complète : réseaux 4G publics et privés incluant les bandes 28, 38 et 40. Grâce à son haut-parleur puissant de 100dB, il est possible de communiquer dans des milieux bruyants : un collaborateur situé à côté d'un marteau-piqueur, pourra par exemple entendre parfaitement son interlocuteur.

Les équipes Crosscall ont également intégré 4 boutons programmables, plus grands que la moyenne pour favoriser une utilisation même avec des gants. Ainsi, la fonctionnalité Push-To-Talk (PTT) est accessible avec une simple pression. Le CORE-X5 est compatible avec la plupart des applications PTT du marché et dispose de l'application X-TALK nativement installée.

Sa batterie de 4 940 mAh lui confère une autonomie de 14h en PTT et 15h en navigation GPS. Son processeur Qualcomm Snapdragon 665 est optimisé pour consommer très peu de ressources et supporte l'ensemble des protocoles missions critiques (support des fonctions Release 12 3GPP). Cela permet aux différents acteurs de l'univers des secours (ambulances, pompiers, hôpitaux) de communiquer entre eux en temps réel pour coordonner leurs interventions. Le CORE-X5 est équipé d'un triple tiroir (2 Nano SIM + 1 MicroSD) pour combiner une utilisation professionnelle et personnelle.

Pour optimiser l'usage du CORE-X5 dans des conditions parfois extrêmes, Crosscall propose des accessoires qui s'adaptent à une utilisation PMR tels que le HOLSTER pour accrocher le smartphone à la ceinture, le harnais poitrine X-CHEST et le brassard X-ARMBAND qui permettent de gagner en mobilité. Ils conviennent aux techniciens de maintenance aussi bien qu'aux sportifs qui souhaitent garder leur smartphone à portée de main.

Le CORE-X5 est totalement étanche IP68 et reste hermétique au contact de la plupart des liquides et microparticules. L'écran est doté d'un verre Corning Gorilla Glass 3 résistant aux rayures et aux chocs (IK05). Au niveau de sa robustesse, ce modèle a passé les 15 tests de la norme militaire MIL-STD-810H.

Son prix public est de 549,90 € TTC.

La tablette ICORE-T5

Cette tablette est certifiée IP68 et elle est compatible avec norme militaire MIL-STD-810H. Elle peut être utilisée avec des gants (cordiste, ouvrier...) ou des doigts mouillés (technicien de l'eau, pompier...) grâce aux fonctions GLOVE TOUCH et WET TOUCH. Elle est également dotée d'un verre Corning Gorilla Glass 3 résistant aux rayures et aux chocs (tests chutes 1m50 sur béton).

Son format est de 8 pouces. Elle est dotée d'une très grande autonomie (7 000 mAh) et peut être connectée en 4G+ et en Wi-Fi.

La CORE-T5 a été spécialement conçue pour la PMR supportant ainsi l'ensemble des protocoles missions critiques intégrés au modem Qualcomm Snapdragon 665. Elle embarque un haut-parleur 100dB et deux boutons programmables pouvant être paramétrés sur n'importe

quelle application PMR, permettant aux utilisateurs de communiquer même en cas de saturation du réseau grâce à des mécanismes de préemption de ressources et de priorisation de flux.

Compatible X-LINK, la CORE-T5 est également au cœur d'un écosystème d'accessoires pensés pour accompagner les professionnels les plus exigeants. C'est le cas de la sangle X-STRAP, spécialement conçue pour la tablette Crosscall, qui permet à l'utilisateur de continuer à effectuer son travail tout en gardant la CORE-T5 à portée de main. Elle dispose également d'une poignée rotative et d'un système de fixation X.BLOCKER.

Son prix est de 649,90 € TTC.