11 février 2020 à 06h00 par Philippe

Crosscall se lance dans les tablettes ultra renforcées et annonce trois nouveaux smartphones

Le fabricant Crossall vient de dévoiler sa nouvelle gamme baptisée Core s'adressant avant tout aux professionnels. Cette gamme est composée d'une tablette et de 3 smartphones. Ultra-résistants et étanches, les 4 nouveaux appareils de Crosscall sont désormais garantis trois ans.

La tablette CORE-T4

Son écran est de 8 pouces. Cette tablette embarque un processeur Qualcomm 450 avec 3 Mo de Ram et 32 GB de mémoire interne. Elle est utilisable d'une main, en portrait comme en paysage, et dispose de 2 emplacements SIM pour se connecter en 4G+. La CORE-T4 dispose d'une batterie de 7000 mAh. Certifié AER et étanche, la CORE-T4 est équipée d'un appareil 13 Mpix, permettant même d'effectuer des prises de vue sous l'eau.

CORE-X4

Également certifié AER, le CORE-X4 est doté de composants réputés pour leur longévité comme le processeur Qualcomm Snapdragon SDM 450. Son format 18:9 a été pensé pour le rendre le plus ergonomique possible, permettant ainsi à l'utilisateur d'accéder à tout l'écran directement depuis le pouce. Ayant subi pas moins de 100 tests de résistance, le CORE-X4 resiste aux chocs et immersions, qu'il s'agisse d'une chute dans de la boue ou d'un récipient qui se reverse dans une cuisine.

Les fonctions Wet Touch et Glove Touch facilite son utilisation avec les mains mouillées, lorsqu'il pleut et lorsque que l'on porte des gants. Le CORE-X4 est doté d'un capteur photo/vidéo de 48MP, utilisant la technologie Fusion 4 qui permet de coupler les pixels 4 par 4 (résolution 12 MP), absorbant ainsi 4 fois plus de lumière.

Coté pro, grâce à ses 2 boutons programmables, il est possible d'assigner une application push-to-talk pour utiliser le smartphone comme un talkie- walkie. Les travailleurs isolés peuvent également se sécuriser dans leur activité en configurant le second bouton sur une solution PTI (protection du travailleur isolé).

Le CORE-X4 peut passer instantanément du mode professionnel au mode personnel, grâce à son tiroir SIM triple accueillant 2 cartes SIM, ainsi qu'une carte micro SD.

CORE-M4

Le CORE-M4 est pourvu d'un écran 5 pouces (18/9) et d'un processeur Qualcomm 215 et avec 2 Mo de Ram et 32 GB de mémoire interne. Le CORE-M4 fonctionne sous Android 9 et possède une fonction double SIM, ce qui lui confère la possibilité, comme le CORE-X4, d'alterner facilement entre mode professionnel et mode personnel.

Spécialement adapté pour les flottes d'entreprises, il répond aux exigences imposées par le programme Android for Work (zéro touch, compatibilité avec les principaux acteurs EMM, mises à jour des patchs de sécurité...). Destiné au travail en équipe, le CORE-M4 est doté d'un bouton programmable pouvant être configuré avec un applicatif Push-to-Talk : le mobile devient alors un véritable talkie-walkie. Sa deuxième touche programmable peut être configurée sur la fonction de son choix, en fonction des utilisations (SOS, appli métier, photo...).

Dans une optique de durabilité, le CORE-M4 a été conçu à partir de composants résistants ; Il est d'ailleurs équipé d'un verre Corning et d'un processeur 64 bits Qualcomm 215, paré d'un Quad Core gravé en 28nm. Ce processeur intégré dans le life extended program permet d'assurer des mises à jour, ainsi que la pérennité des composants.

CORE-M4 GO

Adapté à tous les environnements, ultra-résistant, le CORE-M4 GO répond aux mêmes exigences que tous les smartphones de la marque mais en version simplifiée à un prix plus abordable. Doté d'une version Android allégée (Android GO), le CORE-M4 GO embarque le même appareil photo (12MP) et une batterie de 3000 mAh.