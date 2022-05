19 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Crosscall remporte le prix IF Design Award 2022 pour son smartphone Action-X5

Crosscall, le fabricant français de tablettes et de smartphones résistants, vient de remporter le prestigieux prix iF DESIGN AWARD 2022. Son smartphone ACTION-X5 a été récompensé dans la discipline « Design Produits », catégorie « Télécommunications » par la plus ancienne organisation indépendante de design mondial, l’iF International Forum Design GmbH, basée à Hanovre. Cette distinction à renommée mondiale vient souligner le design et la conception innovante le dernier smartphone grand public de la marque française.

L’ACTION-X5, le smartphone avec action-cam intégrée conçu par Crosscall a séduit les 132 membres du jury, composé d’experts indépendants du monde entier chargés de déceler les propositions les plus innovantes. La concurrence était féroce : près de 11 000 candidatures provenant de 52 pays ont été soumises dans l’espoir de recevoir ce label de qualité.

L’ACTION-X5 s’est notamment démarqué au niveau de son design inspiré du sport.

Concernant ses caractéristiques, ce smartphone intègre une caméra 48 MP en angle normal (80°) et une caméra grand angle de 120 degrés (13MP) à l'arrière mais aussi à l'avant qui est d'ailleurs très pratique en mode selfie.

L'ACTION-X5 embarque nativement l'application X-CAM développée par Crosscall, qui permet de filmer en choisissant l'angle souhaité mais aussi le mode le plus adapté comme les traditionnels SLOWMOTION ou TIMELAPSE ou encore le mode DASHCAM, qui permet de laisser son téléphone filmer en continu et de ne garder que les dernières secondes. Un mode de capture parfaitement adapté dans les moments d'actions où les meilleures séquences sont souvent les plus imprévisibles. À ces modes, il est possible d'ajouter la fonctionnalité HYPERSTAB qui permet à l'horizon de rester droit lorsqu'on filme en mouvement, grâce à un correcteur d'horizontalité développé par les équipes Crosscall en collaboration avec ses partenaires.

L'utilisateur peut devenir un réalisateur avec X-STORY, l'application CROSSCALL installée sur l'ACTION-X5. Cette application de montage permet de transformer instantanément les vidéos enregistrées en films. Simple d'utilisation, elle permet de couper, ajuster ses séquences, ajouter de la musique en quelques clics et de partager instantanément sa vidéo.

Son processeur est un Qualcomm 6115 Octocore choisi et sa batterie a une capacité de de 3 850 mAh. Sa mémoire Ram est de 4 Go et sa mémoire interne est de 64 Go extensible jusqu'à 512 Go.

Son autonomie peut tenir jusqu'à 25 heures en communication ou 11h en utilisation GPS sans avoir à le recharger et 13 jours en veille selon les données du constructeur.

Son écran est de 5.45 pouces avec un ratio de 18:9. Grâce à son format, il est possible d'accéder à 80% de l'écran d'une seule main. L'écran de l'ACTION-X5 s'utilise avec les doigts mouillés grâce la technologie WET TOUCH, et le GLOVE TOUCH permet également l'utilisation avec des gants. Il résiste aux températures comprise en -25°C et +60°. Il 161,5 x 77,8 x 13,35 mm et pèse 235,5 grammes.

Des fonctionnalités au service de l'usage dans un smartphone conçu dans le plus pur ADN Crosscall. Ultra-résistant, l'ACTION-X5 répond aux " Crosscall Standards ", un cahier des charges rigoureux développé par la marque qui va bien au-delà de ce qui est fait habituellement dans la téléphonie mobile. Certifié IP68, l'ACTION-X5 est étanche et résiste à la poussière. Il est garanti 3 ans.

Deux boutons programmables sont situés sur la tranche du téléphone et positionnés sous l'index et le pouce. Le bouton programmable situé sous l'index a été étudié pour une utilisation simple et intuitive du Push-to-Talk : avec son application X-TALK.

Crosscall permet d'utiliser son smartphone comme un talkie-walkie et de communiquer avec plusieurs personnes de façon simultanée et instantanée sans limite de distances. Que cela soit lors d'une session ski, d'une sortie escalade en grande voie ou en vélo, il y a de nombreuses activités où l'on souhaiterait communiquer avec son groupe rapidement et où l'usage d'un talkie-walkie pourrait s'avérer utile. Avec X-TALK installé nativement sur leur ACTION-X5, les passionnés de sport et d'activités outdoor vont désormais avoir la possibilité de communiquer facilement et de partager leurs positions via un outil qui leur est toujours à portée de main.