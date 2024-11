08 novembre 2024 à 08h44 par La rédaction | 08 novembre 2024 à 19h33

Crosscall repousse les limites avec les STELLAR-M6 et M6E

Crosscall, spécialiste des smartphones renforcés, vient de dévoiler ses nouveaux modèles, les STELLAR-M6 et STELLAR-M6E. Ces terminaux, conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes, s'adressent aux professionnels de terrain, aux sportifs et aux aventuriers.

L'une des principales nouveautés de ces smartphones réside dans leur capteur photo Sony de 50 mégapixels. Ces modèles embarquent un capteur Sony de 50 mégapixels à très haute sensibilité, associé à des pixels de 1 x 1 micron pour une captation optimale de la lumière. Avec une mise au point automatique en seulement 0,2 seconde, un champ de vision de 120° et des technologies de stabilisation et de HDR avancées, les STELLAR-M6 et M6E peuvent ainsi assurer des vidéos fluides et des photos nettes, même en mouvement ou sous l'eau.

Les STELLAR-M6 et STELLAR-M6E intègrent une batterie de 4 500 mAh. Face au tumulte des gares, des rues ou des open-spaces, Crosscall a développé une solution innovante équipé d'intelligence artificielle capable de réduire le bruit de fond jusqu'à 60 dB ; ces modèles de la marque filtrent les bruits parasites pour ne laisser passer que la voix.

Le STELLAR-M6 se distingue également par sa connectivité optimale intégrant le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Ces smartphones sont conçus pour résister aux chocs, chutes et rayures (verre Gorilla Glass Victus 2), avec une certification MIL-STD-810H et IK05. Ils sont également totalement étanches à la poussière et aux liquides, y compris l'eau salée et chlorée, pour une immersion de 30 minutes jusqu'à 2 mètres de profondeur (certification IP68).

Les STELLAR incluent la technologie X-LINK, facilitant la fixation aux accessoires et le transfert de données ou la recharge. Ils peuvent donc passer aisément du dock de charge bureau au support pour véhicule ou vélo. Avec X-SPACE, la gamme STELLAR remplace même un ordinateur : une connexion à un écran et un clavier transforme le STELLAR en poste de travail.

Les STELLAR-M6 et STELLAR-M6E bénéficient de cinq ans de mises à jour de sécurité et de trois montées de version d'Android (AER certifié), garantissant des performances logicielles optimales et pérennes. La sécurité des données est renforcée avec un espace dédié à la protection des informations sensibles, compatible avec le système Google Strongbox pour la gestion sécurisée des mots de passe et données biométriques.

Ces deux smartphones sont au prix respectif de 499,90 € pour le STELLAR-M6 et 399,90 € pour le STELLAR-M6E.