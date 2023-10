11 octobre 2023 à 00h15 par La rédaction

Crosscall Stellar-X5 : un smartphone qui allie robustesse et durabilité

Crosscall, le fabricant français de smartphones et tablettes résistants lance le STELLAR-X5. Un nouveau smartphone de la marque, qui a été pensé pour les professionnels exerçant dans un environnement difficile.

En plus des exigences de la norme MIL-STD-801H, le STELLAR-X5, a subi de nombreux tests pour s'assurer sa résistance : des chutes répétées de 1,5 mètres de haut, correspondant à une chute des mains de l'utilisateur mais également des tests de flexions, exercés à une pression de 500 newtons.Pour son écran, les ingénieurs de la marque française ont choisi le verre Gorilla Glass Victus 2, un des verres les plus résistants existants sur le marché, lui permettant d'être certifié IK05.

Utilisable de façon prolongée sous l'eau, le STELLAR-X5 est certifié IP68, il peut être ainsi immergé à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Il est possible de prendre des photos et des vidéos sous l'eau avec son smartphone. Il peut en effet être immergé de façon prolongée dans l'eau salée mais aussi l'eau chlorée, sans être endommagé. Un avantage rendu possible grâce à sa conception incluant un joint torique d'étanchéité protégeant l'ensemble des composants intérieurs.

Son écran est de 6,49 pouces au ratio 20:9. Sa prise en main est facilitée grâce au matériau granuleux antidérapant utilisé sur sa face arrière.Il embarque un capteur principal Sony de 50 mpx grand angle de 120° complété par des algorithmes de stabilisation.

Le STELLAR-X5 est cadencé par un processeur Qualcomm QCM5430 gravé en 6nm choisi par les équipes Crosscall. Il dispose de 8GO de RAM DDR5 complété par une mémoire UFS 3.1 de 128GO. Ce smartphone 5G est compatible Bluetooth 5.2 et Wifi 6/6E.

Certifié AER (Android Enterprise Recommended), le STELLAR-X5 embarque nativement Android 13. Crosscall, membre Gold du Android Enterprise Partner Program, propose 3 montées d'OS et 5 ans de mise à jour des patchs de sécurité.

Grâce à sa batterie de 4 500 mAh, associée à des composants peu énergivores, le STELLAR-X5 offre une autonomie de 2,5 jours selon les données du constructeur.

Le STELLAR-X5 embarque la technologie X-LINK. Située au dos des terminaux Crosscall, elle permet de les fixer à tout un écosystème d'accessoires mais aussi de les charger et transférer des données en toute simplicité. Le STELLAR-X5 s'adapte en permanence, de l'univers professionnel à personnel : il peut passer du dock de charge X-DOCK au bureau vers celui de la maison, de la fixation voiture X-CAR PRO vers la fixation pour vélo X-BIKE.

Avec la solution de remplacement d'ordinateur X-SPACE, il suffit de brancher le STELLAR-X5 à un écran, un clavier et même une souris pour travailler comme sur un ordinateur (multifenêtres, clic droit, accès aux favoris…).

Depuis janvier 2022, Crosscall a mis en place une garantie de 5 ans incluant la batterie. En cas de baisse de sa capacité, la batterie sera ainsi remplacée sans frais pour l'utilisateur qui en aura fait un usage raisonné. Un engagement qui témoigne la volonté de la marque française d'offrir une alternative plus durable et sa capacité à proposer des produits fiables sur le long-terme.

Son prix de vente est de 899,90 €.