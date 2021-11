12 novembre 2021 à 00h30 par Philippe

La crypto-monnaie s'accélère sur le mobile avec PayPal en tête du classement des téléchargements

La popularité croissante des crypto-monnaies s'est accompagnée d'une accélération du développement de nouvelles applications permettant d'acheter, de stocker et de vendre des crypto-monnaies. Cela a également conduit les grands fournisseurs de technologies financières à ajouter des fonctionnalités de crypto-monnaie.

Par exemple, PayPal a lancé sa super application le mois dernier avec de nouvelles fonctionnalités pour acheter et vendre des crypto-monnaies, et Robinhood se prépare à offrir un portefeuille de crypto-monnaies (qui a déjà attiré une liste d'attente d'un million de clients), à mesure que le bitcoin prend de l'importance dans ses activités.

Au troisième trimestre 2021, les téléchargements mondiaux des 5 principales apps de crypto-monnaies ont atteint un total de 45,9M de téléchargements, soit une accélération de 75% d'une année sur l'autre soulignant l'intérêt croissant des consommateurs. En fait, sur la base d'une analyse de quatorze régions du monde, PayPal a occupé la première place des téléchargements mondiaux dans toutes les régions, à l'exception de l'Inde, de la Russie et de la Corée du Sud.

Bien que PayPal offre des fonctions de paiement traditionnelles, ce qui le rend attrayant, c'est sa capacité à permettre aux utilisateurs d'explorer des offres sélectionnées, d'acheter, de vendre et même de régler avec des crypto-monnaies comme le bitcoin (qui a récemment atteint des sommets) sans quitter l'application. MetaMask, un navigateur web et un portefeuille de crypto-monnaie servant de passerelle vers les applications blockchain, a également connu une croissance monumentale l'année dernière, atteignant 4 millions de téléchargements mondiaux au troisième trimestre 2021. Cela marque une croissance de 3,710 % en glissement annuel, accélérée par le lancement iOS de MetaMask en septembre 2020.

Il convient de noter que, bien que certaines régions aient tendance à voir leurs propres applications de crypto-monnaies parmi les applications les plus téléchargées (comme Wealthsimple Trade au Canada, Coincheck au Japon et CoinSwitch en Inde), PayPal et Binance sont deux applications qui se sont solidement implantées dans le monde.

Selon App Annie qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobile : avec l'augmentation de la valeur des monnaies numériques, un intérêt accru s'est porté sur l'achat et la vente, qui est d'ailleurs accentué par la croissance des échanges numériques au vue de l'augmentation du temps passé in-app. Binance, la première bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volume d'échange, a connu une croissance de 25 % du temps total moyen passé par utilisateur en glissement annuel au troisième trimestre 2021, tandis que DMM Bitcoin, une bourse de crypto-monnaies de l'APAC, a connu une croissance de 280 % sur la même période.

Du point de vue des États-Unis, plusieurs applications de crypto-monnaies ont connu une augmentation des heures mensuelles moyennes passées par utilisateur d'une année sur l'autre. Par exemple, KuCoin, un échange de crypto-monnaies, a atteint 2,3 heures d'utilisation mensuelle moyenne par utilisateur au troisième trimestre 2021, soit une croissance de 220 % par rapport à l'année précédente.