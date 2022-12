19 décembre 2022 à 00h15 par Philippe

DAS : 3 smartphones dépassaient les limites réglementaires en 2021

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié son analyse des mesures de DAS (Débit d'Absorption Spécifique) réalisées en 2021 sur 141 téléphones portables, contre 95 l'année précédente, de 31 marques différentes. L'ANFR a donc pu contrôler près de 50% de téléphones supplémentaires parmi lesquels des appareils 5G. 3 téléphones ont dépassé les limites réglementaires : Realme 7i, EssentielB Heyou 60 et Heyou 40.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques et de surveillance du marché, l'ANFR publie son bilan 2021 concernant les contrôles de DAS réalisés sur 141 téléphones portables prélevés dans des points de vente en France, correspondant à plus de 85 % des ventes selon l'indice GfK. 42 % des téléphones contrôlés intégraient la 5G.Parmi les 141 téléphones, 135 ont été contrôlés en DAS tronc et 14 ont été contrôlés en DAS tête. Concernant les mesures DAS tête, aucune non-conformité n'a été constatée, les valeurs mesurées ayant varié entre 0,167 W/kg et 0,925 W/kg avec une valeur médiane de 0,398 W/kg, la limite réglementaire étant fixée à 2 W/kg.

Pour les mesures DAS tronc, les valeurs mesurées ont varié entre 0,439 W/Kg et 2,86 W/kg, avec une valeur médiane de 0,894 W/kg, la limite réglementaire étant également fixée à 2 W/kg. 2 téléphones ont dépassé cette limite et ont fait l'objet de procédures de mise en conformité.

En ce qui concerne les mesures DAS membre, sur les 132 téléphones testés, les valeurs mesurées ont varié entre 1,13 W/kg et 5,26 W/kg avec une valeur médiane de 2,190 W/kg pour une limite réglementaire fixée à 4 W/kg. 3 téléphones ont dépassé cette limite et ont fait l'objet de procédures de mise en conformité.