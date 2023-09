28 septembre 2023 à 00h15 par Philippe

DAS : 8 smartphones ont été sanctionnés l'année dernière

Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques et de surveillance du marché, l'ANFR a publié son bilan 2022 concernant les contrôles de DAS réalisés sur 102 téléphones portables prélevés dans des points de vente en France, correspondant à plus de 74 % des ventes selon l'indice GfK.

46 % des téléphones ont été contrôlés en mode 5G. Les résultats montrent que ce mode de fonctionnement n'a pas contribué significativement à l'augmentation des valeurs de DAS, notamment du fait que la bande dédiée à la 5G n'est utilisée en émission que pendant une faible proportion du temps (20%).

Parmi les 102 téléphones, 100 ont été contrôlés en DAS tronc et 11 ont été contrôlés en DAS tête. A la suite de l'entrée en vigueur au 1er juillet 2020 de l'arrêté du 15 novembre 2019 relatif à l'affichage du DAS des équipements radioélectriques et à l'information des consommateurs, l'ANFR a renforcé ses contrôles en testant 102 téléphones en DAS membre.

Pour les mesures DAS tête, aucune non-conformité n'a été constatée, les valeurs mesurées ayant varié entre 0,18 W/kg et 1,51 W/kg avec une valeur médiane de 0,44 W/kg, la limite réglementaire étant fixée à 2 W/kg.

En ce qui concerne les mesures DAS tronc, sur les 100 téléphones testés, la valeur maximale mesurée était de 2,94 W/kg avec une valeur médiane de 0,97 W/kg, la limite réglementaire étant également fixée à 2 W/kg. 3 téléphones ont dépassé cette limite et ont fait l'objet de procédures de mise en conformité.

Concernant les mesures DAS membre, sur les 102 téléphones testés, les valeurs mesurées ont varié entre 0,63 W/kg et 4,96 W/kg avec une valeur médiane de 2,13 W/kg pour une limite réglementaire fixée à 4 W/kg. 6 téléphones ont dépassé cette limite et ont fait l'objet de procédures de mise en conformité.Les terminaux non conformes ont reçu une mise à jour logicielle qui a mis fin à la non-conformité. Ces procédures ont ainsi fait l'objet d'une communication de l'ANFR après vérification de l'efficacité des mises à jour logicielles mises en œuvre par les fabricants.