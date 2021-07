20 juillet 2021 à 06h59 par Philippe

DAS : 9 smartphones ont dépassé la limite réglementaire sur 95 modèles commercialisés en France

Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques et de surveillance du marché, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié l'analyse des mesures de DAS (Débit d'Absorption Spécifique) réalisées en 2020 sur 95 téléphones portables de 33 marques différentes. Parmi ceux-ci, 9 téléphones ont dépassé la limite réglementaire.

Concernant les 9 terminaux non conformes pour le DAS tronc, 8 d'entre eux ont fait l'objet d'une mise à jour logicielle qui a mis fin à la non-conformité et le téléphone Razer Phone 2 (RZ35-0259) a été retiré du marché avec rappel volontaire auprès des personnes détentrices de ce terminal.

Tous les téléphones ont été contrôlés en DAS tronc et 10 d'entre eux ont également été contrôlés en DAS tête. L'entrée en vigueur au 1er juillet 2020 de l'arrêté du 15 novembre 2019 relatif à l'affichage du DAS des équipements radioélectriques et à l'information des consommateurs a par ailleurs permis de contrôler 59 téléphones en DAS membre.

Pour les mesures DAS tête, aucune non-conformité n'a été constatée, les valeurs mesurées ayant varié entre 0,14 W/kg et 0,84 W/kg avec une valeur médiane de 0,23 W/kg, la limite réglementaire étant fixée à 2 W/kg. Concernant les mesures DAS tronc, les valeurs mesurées ont varié entre 0,411 W/Kg et 3,48 W/kg, avec une valeur médiane de 1,10 W/kg, la limite réglementaire étant également fixée à 2 W/kg. 9 téléphones ont dépassé cette limite et ont fait l'objet de procédures de mise en conformité. Pour ce qui est des mesures DAS membre, sur les 59 téléphones testés, aucune non-conformité n'a été constatée. Les valeurs mesurées ont varié entre 1,02 W/kg et 3,84 W/kg avec une valeur médiane de 2,20 W/kg pour une limite réglementaire fixée à 4 W/kg.