30 décembre 2025 à 00h00 par La rédaction

DAS : BLACKVIEW corrige le SHARK 8 après un contrôle de l'ANFR

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a annoncé la mise en conformité du smartphone BLACKVIEW SHARK 8 après la détection d’un dépassement de la valeur limite du débit d’absorption spécifique (DAS) localisé au niveau de la tête.

Cette mise à jour logicielle déployée par le constructeur BLACKVIEW sur son smartphone SHARK 8, fait suite d’un dépassement de la valeur limite réglementaire du débit d’absorption spécifique (DAS) localisé au niveau de la tête. Cette intervention permet désormais au terminal de se conformer aux exigences européennes en matière d’exposition du public aux ondes électromagnétiques.

Un contrôle mené dans le cadre de la surveillance du marché

Cette décision s’inscrit dans le cadre des missions régulières de l’ANFR, chargée à la fois de la surveillance du marché des équipements radioélectriques et du contrôle de l’exposition du public aux champs électromagnétiques. À ce titre, l’agence procède à des vérifications sur des appareils commercialisés en France afin de s’assurer qu’ils respectent les normes en vigueur.

Le paramètre clé évalué est le DAS, ou débit d’absorption spécifique, qui mesure la quantité d’énergie électromagnétique absorbée par le corps humain lors de l’utilisation d’un appareil. Pour les téléphones portables, la réglementation européenne fixe une limite maximale de 2 W/kg pour le DAS localisé « tête », mesuré lorsque l’appareil est utilisé au contact direct de celle-ci.

Des mesures dépassant le seuil réglementaire

Dans le cas du BLACKVIEW SHARK 8, des essais ont été réalisés par un laboratoire accrédité, à la demande de l’ANFR, afin de vérifier la conformité du terminal. Les résultats ont mis en évidence un dépassement de la valeur limite réglementaire pour le DAS localisé « tête », plaçant ainsi le smartphone en situation de non-conformité.

Face à ce constat, l’agence a engagé un échange avec le fabricant, responsable de la mise sur le marché du produit, afin que des mesures correctives soient mises en œuvre dans les meilleurs délais.

Une correction apportée par une mise à jour logicielle

BLACKVIEW a choisi d’intervenir par le biais d’une mise à jour logicielle visant à réduire la puissance d’émission du terminal. Cette solution permet de corriger le problème sans nécessiter de rappel matériel, en agissant directement sur le fonctionnement radio du smartphone.

Selon l’ANFR, cette mise à jour concerne aussi bien les appareils encore en circulation sur le marché que ceux déjà vendus aux consommateurs. Une fois appliquée, elle met fin aux non-conformités constatées lors des premiers contrôles.

Une efficacité validée par l’ANFR

L’ANFR a ensuite procédé à un contrôle de l’efficacité des mesures correctives mises en place. Les nouvelles évaluations ont confirmé que, grâce à cette mise à jour, le DAS localisé « tête » du BLACKVIEW SHARK 8 respecte désormais la limite réglementaire de 2 W/kg.

La diffusion de la mise à jour s’effectue automatiquement dès lors que les appareils concernés sont connectés à un réseau de données, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou d’une connexion Wi-Fi. Les utilisateurs n’ont donc aucune manipulation particulière à effectuer pour bénéficier de cette correction.

Un rappel de l’importance des contrôles réglementaires

Cet épisode illustre le rôle central joué par l’ANFR dans la protection des consommateurs et dans l’application des normes européennes relatives à l’exposition aux ondes. Il rappelle également que les dépassements de DAS ne sont pas synonymes de danger immédiat, mais qu’ils constituent une non-conformité réglementaire nécessitant une action rapide de la part des fabricants.

Avec la mise à jour du SHARK 8, le smartphone de BLACKVIEW rentre désormais dans le cadre légal, démontrant l’efficacité des mécanismes de contrôle et de correction mis en place pour garantir la sécurité et l’information du public.