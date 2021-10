18 octobre 2021 à 06h13 par Philippe

DAS : deux smartphones 5G commercialisés en France ne remplissaient pas les conditions de contrôles

La 5G est à peine lancée en France que déjà de nouveaux téléphones 5G commercialisés dans l'hexagone ne remplissaient pas les conditions de contrôles de DAS (Débit d'Absorption Spécifique).



En effet, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) vient de publier un bilan intermédiaire des contrôles de DAS réalisés sur 46 téléphones portables prélevés dans des points de vente en France depuis début 2021. Parmi ceux-ci, 13 téléphones 5G ont été contrôlés et sont apparus conformes à la réglementation. Sur les 46 téléphones prélevés, deux d'entre eux ont dépassé la limite réglementaire et ont déjà fait l'objet d'une communication lors de la mise en œuvre de mises à jour logicielles par leurs fabricants.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques et de surveillance du marché, l'ANFR publie les résultats des mesures de DAS qu'elle réalise sur des téléphones portables commercialisés en France pour s'assurer de leur conformité à la réglementation européenne. Le DAS permet de quantifier l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. Cette publication contribue à l'information du public sur l'exposition due aux téléphones portables.

Depuis le début de l'année, l'ANFR a procédé au prélèvement de 99 modèles de téléphones commercialisés en France, représentant plus de 77 % des ventes de téléphones en France. 46 téléphones ont déjà fait l'objet de mesures du DAS (tronc et membre), 44 d'entre eux ont été mesurés avec un DAS conforme à la réglementation, c'est-à-dire inférieur à 2 W/Kg pour le DAS tronc et 4 W/Kg pour le DAS membre. Les deux autres téléphones ont été mesurés à des niveaux dépassant ces valeurs.

Contrairement aux technologies précédentes, la 5G actuelle dans la bande 3,5 GHz impose au téléphone d'utiliser simultanément deux réseaux, le réseau 4G et le réseau 5G. Ce mode de fonctionnement lié, dit " Non-Standalone (NSA) ", a pu être analysé au sein du nouveau laboratoire de mesure de DAS de l'ANFR. Les premiers contrôles réalisés dans le cadre de la surveillance du marché montrent que la contribution supplémentaire de la 5G est très basse et n'apparaît que lorsque les antennes 4G et 5G dans le téléphone sont co-localisées. Des augmentations moyennes de 0,4 % pour le DAS tronc et de 1,8 % pour le DAS membre ont ainsi été constatées.

Deux smartphones 5G EssentielB Heyou non conformes

Concernant les deux terminaux non conformes de la marque EssentielB (Heyou 40 et 60) vendus dans la chaîne de magasins Boulanger, les niveaux les plus élevés du " DAS tronc " et du " DAS membre " étaient de 2,86 W/Kg et 5,26 W/Kg. Ces téléphones ont fait l'objet d'une mise à jour logicielle permettant de réduire la puissance du téléphone et faisant ainsi baisser le niveau de DAS sous les seuils des 2 et 4 W/Kg.