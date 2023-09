14 septembre 2023 à 00h15 par La rédaction

DAS : l'ANFR demande à Apple de retirer du marché français l'iPhone 12

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a demandé à Apple de retirer du marché français l'iPhone 12 depuis le 12 septembre 2023, suite à un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique (DAS) constaté sur ce modèle. L'ANFR enjoint à Apple de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier rapidement à ce dysfonctionnement. A défaut, il appartiendra à Apple de rappeler les exemplaires déjà vendus.

Dans le cadre de ses missions de surveillance du marché des équipements radioélectriques et du contrôle de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques, l'ANFR réalise des vérifications sur les téléphones portables mis sur le marché français. Elle a récemment contrôlé les débits d'absorption spécifique (DAS) de 141 téléphones. Le DAS permet de quantifier l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain.

Il faut savoir que les mesures de l'ANFR sont réalisées auprès d'un laboratoire accrédité. Après plusieurs vérifications, ce téléphone ne respectait donc pas les nouvelles exigences européennes concernant le DAS. Il faut savoir que ces exigences sont devenues plus restrictives en France depuis le 25 avril 2016. Les appareils dont la mise sur le marché est postérieur à cette date sont désormais évalués à une distance maximale de 5 mm, au lieu de 25 mm au maximum auparavant.

Apple est désormais obliger de prendre immédiatement toutes mesures visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des téléphones concernés présents dans la chaîne d'approvisionnement. Concernant les téléphones déjà vendus, Apple doit prendre dans les meilleurs délais des mesures correctives visant à rendre les téléphones concernés conformes.

Les propriétaires d'iPhone 12 doivent-ils s'inquiéter ?

Non, car les propriétaires d’iPhone 12 n’ont donc plus qu’à attendre la mise à jour pour que les valeurs reviennent à la normale via une simple mise à jour logicielle. Un changement matériel n'est donc pas obligatoire. Un rappel du produit peut être envisagé uniquement en cas de manque de coopération d'Apple.