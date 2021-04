31 mars 2021 à 06h00 par Philippe | 01 avril 2021 à 06h22

DAS : le smartphone EssentielB HeYou 60 commercialisé chez Boulanger a été sanctionné par l'ANFR

Dans le cadre de ses missions de surveillance du marché des équipements radioélectriques et du contrôle de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques, l'ANFR a contrôlé le téléphone EssentielB HeYou 60 commercialisé par la société Boulanger.

Dans son récent rapport, le EssentielB HeYou 60, dépassait la limite réglementaire. L'ANFR avait donc mis en demeure la société Sourcing et Creation, responsable de la mise sur le marché de ce téléphone, afin que la société prenne toutes les mesures appropriées pour mettre fin à la non-conformité constatée sur ce modèle. La société Sourcing et Creation a pris la décision de réduire la puissance de son terminal via une mise à jour.

Le " DAS tronc " du téléphone EssentielB HeYou 60 qui était de 2,86 W/kg, dépassait la limite réglementaire de 2 W/kg. Après la mise à jour logicielle du constructeur, le DAS tronc est passé à 1,11 W/Kg. En ce qui concerne le " DAS tronc " qui était de 5,26 W/kg, il dépassait la limite réglementaire de 4 W/kg, il est désormais passé à 2,92 W/Kg.

Il faut savoir que les mesures de 'ANFR sont réalisées auprès d'un laboratoire accrédité. Après vérification, ce téléphone ne respectait donc pas les nouvelles exigences européennes concernant le DAS. Il faut savoir que ces exigences sont devenues plus restrictives en France depuis le 25 avril 2016. Les appareils dont la mise sur le marché est postérieur à cette date sont désormais évalués à une distance maximale de 5 mm, au lieu de 25 mm au maximum auparavant.