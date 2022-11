21 novembre 2022 à 00h15 par Philippe

Dear, Ella : la vengeance d'une princesse déchue

Le nouveau RPG fantasy de Com2uS Holdings emporte les joueurs dans des défis dangereux. Dans cet univers fantasy visuellement, les joueurs vont devoir rassembler de puissants héros pour les embarquer dans un voyage épique aux confins de l'imaginaire, où chaque univers offre ses propres quêtes et récompenses à débloquer.

Le joueur devra explorer le Royaume Esperansa pour recruter de puissants héros afin d'aider la Princesse Ella à venger la mort de son père et récupérer sa place sur le trône. C'est le frère perfide du roi, Zenon, qui a organisé la révolte afin d'assassiner le père d'Ella ainsi que la jeune princesse. Protégée par un mystérieux pendentif, Ella se réincarne dans un monde futuriste où elle se voit offerte la possibilité de changer sa destinée. De nombreuses aventures attendent Ella et ses alliés, qui vont devoir mettre à mal les plans de Zenon et terrasser ses sbires pour reconstruire le royaume.

Il est possible de recruter de nouveaux héros et d'améliorer leur équipement en réussissant les nombreux défis variés qui attendent le joueur tout au long du jeu. Pour engager le combat et obtenir des récompenses, les joueurs doivent opter pour l'un des sept donjons.

Dear, Ella est disponible dès maintenant en téléchargement gratuit sur l'App Store et Google Play.