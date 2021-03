11 mars 2021 à 06h00 par Philippe | 23 mars 2021 à 07h14

Découvrez comment jouer aux machines à sous sur mobile via Android

Les machines à sous sont populaires en raison de leurs nombreux avantages. Jouer sur les machines permet de gagner de l'argent tout en se divertissant.

De plus en plus de modèles de machines à sous disposent aujourd'hui d'une version mobile, car les smartphones présentent de nombreux intérêts appréciés par les joueurs. Voici quelques informations à ce sujet.

Google Play store ouvre ses portes au casino en ligne

Si vous êtes un utilisateur du Play Store de Google, vous avez certainement remarqué que les jeux d'argent y étaient interdits. Depuis quelque temps maintenant, la plateforme Google a modifié son règlement concernant les applications de jeux d'argent sur le Play store dans certains pays dont la France.

Cette autorisation est tout de même soumise à plusieurs conditions. Par ailleurs, elle concerne aussi bien les machines à sous gratuites que les jeux payants. Dans cette catégorie, les jeux de machines à sous sont parmi les jeux de casino les plus populaires.

Comment jouer aux machines à sous sur mobile ?

Le principe des jeux aux machines à sous sur Android est relativement simple. En effet, vous n'aurez qu'à tourner la roue et c'est tout.

Les versions disponibles sur tablette et sur les téléphones Android et Apple profitent de l'écran tactile pour dispenser une toute nouvelle expérience de jeu. L'un des avantages le plus intéressant de la machine à sous sur Android est le fait de pouvoir y jouer n'importe où et n'importe quand.

En effet, les machines à sous sur Android ont été adaptées et développées de façon à profiter au maximum des fonctionnalités offertes sur un mobile. C'est pour cela qu'après le téléchargement, on peut constater que certaines animations et jeux bonus ne sont disponibles que sur les versions mobiles des machines à sous.

Le top 10 des meilleurs jeux de machines à sous sur Android

Les jeux de machines à sous sont populaires en raison de leur simplicité. Il existe une variété de jeux de machines à sous disponibles pour Android. Mais tous ne valent pas la peine d'être téléchargés.

Ainsi, certains jeux de machines à sous sur Android se démarquent des autres. Nous vous invitons à découvrir le top 10 des jeux de machines les plus populaires sur Android. Il s'agit de :

616 digital

C'est un développeur de jeu populaire sur Google Play, la société est spécialisée dans le jeu de machine à sous.

Super Lucky Casino

C'est un autre développeur de jeux très prisés sur Google, Super Lucky propose une variété de jeux de machines à sous thématiques que vous pouvez choisir selon vos goûts.

Zynga jeux de machines à sous

L'un des meilleurs jeux Android sur Google Play, Zynga offre une grande variété de jeux de machines à sous à thème. Il en existe de nombreux, disponibles sur des thèmes allant de Game of Throne à Woner Woman.

Jeux de machine à sous huuuge

L'un des avantages avec le jeu Huuuge est que chaque jeu a des mécanismes uniques. Ainsi, si vous n'appréciez pas les mécanismes d'un jeu, vous pouvez toujours en essayer un autre.

Machine à sous Konami

Dès votre arrivée, le jeu de machine à sous Konami vous donne droit à 2 million de jetons gratuits à dépenser sur toutes les machines à sous Konami. Aussi, des jackpots progressifs vont rendre cette expérience encore plus agréable.

777 Slots

Il propose une variété de machines à sous que vous pouvez jouer. Vous avez accès à 250 000 pièces en bonus de bienvenue avec 777 slots

Myth

Nouveau, Myth offre un énorme bonus de bienvenue de 20 millions de pièces. Il est également livré avec une variété de machines que vous pouvez utiliser pour gagner plus de pièces.

Jeux de machine à sous Hana

Plusieurs variétés de jeux de machines à sous à votre disposition, Hana comprend aussi des thèmes tels que Dieu grec égyptien, Aladdin, sous-marin etc.

Rocket Speed

La société Rocket Speed est une société de développement de jeux Android spécialisée dans les jeux de machines à sou. Différents thèmes sont disponibles.

Pharaoh's Way

Ce jeu était l'un des meilleurs jeux de machines à sous pour Android en 2020. Avec une variété de jeux intéressants conçus par les professionnels du casino, votre expérience de jeu en sera plus enrichissante.

La plupart de ces jeux de machine à sous sont gratuits et disponibles via le Play Store.