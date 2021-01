25 janvier 2021 à 06h00 par Philippe

Découvrez les nouveaux Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G et S21 Ultra 5G

Samsung a officialisé sa nouvelle génération de smartphones avec les Galaxy S21 5G, S21+ 5G et S21 Ultra 5G. La sortie de ces nouveaux modèles a mis un terme à la commercialisation des Galaxy S20. La firme coréenne a donc décidé de décliner son modèle phare en trois versions différentes.

Au niveau de l'APN, le triple capteur photo sur le dos reste identique à la génération précédente avec en complément un traitement numérique de meilleure qualité. Le capteur principal est de 108MP sur le Galaxy S21 Ultra 5G. Quant au Galaxy S21 5G et S21+ 5G, il est de 64MP.

Les S21 5G sont dotés de la technologie Space Zoom qui permet de se rapprocher au plus près du sujet grâce à un zoom x100. Grâce à la stabilisation numérique, le téléobjectif garantit des photos comme si le smartphone était placé sur un trépied même lorsque le sujet photographié est éloigné. Le Galaxy S21 Ultra 5G est même doté de 2 zooms optiques dédiés (x3 et x10), et les Galaxy S21 5G et S21+ 5G sont quant à eux munis d'un zoom optique x3 et d'un Space Zoom x30.

Le mode Portrait assure un détourage précis du sujet, même des zones complexes à isoler comme la chevelure. Il est même possible de placer le sujet sur un fond coloré.

La fonction Single Take a elle aussi été optimisée. Elle donne la possibilité de réaliser plusieurs prises de vues en appuyant quelques secondes sur le déclencheur. Les Galaxy S21 5G peuvent réaliser automatiquement différentes situations photographiques : plans larges, zooms, portraits, rafales, ou encore boomerangs, ralentis et hyperlapse.

En plus de filmer en 24 images par seconde en 8K, et en 30 ips en Full HD et en 4K, ces trois smartphones filment en 4K sur l'ensemble des capteurs en 60 ips et peuvent même atteindre 120 images par seconde en Full HD. En complément, ils bénéficient d'une bonne stabilisation grâce au mode Action Cam, également disponible en 60 ips en Full HD.

Il est possible de filmer simultanément avec les capteurs avant et arrière, et d'associer les deux angles de vues sur une même vidéo pour filmer une action tout en la commentant face caméra. Et grâce aux technologies embarquées par les Galaxy S21 5G, l'utilisateur peut désormais passer d'un capteur à l'autre lorsqu'il filme avec le mode Réalisateur, afin d'alterner les cadrages dans une même séquence vidéo. Le smartphone peut maintenir la mise au point sur 3 personnes simultanément.

Les écrans Dynamic AMOLED des Galaxy S21 5G mesurent respectivement 6,2, 6,7 et 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif de 120Hz. La surface du lecteur d'empreinte à ultrasons, positionné sous l'écran a été étendue afin de faciliter le déverrouillage.

L'intégration de Google Duo a été optimisée et permet désormais de transférer facilement une visio-conférence en cours sur un Galaxy S21 5G vers une Smart TV compatible.

Avec la fonction Lien avec Windows, l'utilisateur accède aux applications installées sur le Galaxy S21 5G depuis un ordinateur, pour répondre aux messages, ou encore parcourir des documents stockés sur le smartphone avec le clavier et la souris. La compatibilité entre Samsung Notes et Outlook ou encore One Note a également été renforcée pour faciliter l'accès aux fichiers et le transfert des documents d'un appareil à l'autre.

Le S Pen, qui équipait jusqu'alors les gammes Galaxy Note et Galaxy Tab, est désormais compatible avec le Galaxy S21 Ultra 5G. Les utilisateurs peuvent désormais profiter des fonctionnalités de prise de note, de dessin ou encore de capture d'écran.

Les Galaxy S21 5G, S21+ 5G et S21 Ultra 5G sont respectivement dotés de batteries de 4000, 4800 et 5000 mAh, et de 128 ou 256 Go de stockage. Le S21 Ultra 5G est également décliné dans une version 512 Go.

Résistants à l'eau, l'humidité et la poussière, ces 3 modèles ont obtenu l'indice de protection IP68. Les Galaxy S21 5G sont également équipés d'un écran en Gorilla Glass Victus.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S21 5G sera décliné en Phantom Grey, Phantom Violet, Phantom White, Phantom Pink. Le Galaxy S21+ 5G sera quant à lui proposé en Phantom Black, Phantom Violet, Phantom Silver et le Galaxy S21 Ultra 5G en Phantom Black et Phantom Silver.

Le Galaxy S21 5G est au prix de 859,00 €. Le Galaxy S21+ 5G est commercialisé à 1 059,00 €. Quant au Galaxy S21 Ultra 5G, il est disponible au prix de 1 259,00 €.