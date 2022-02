25 février 2022 à 00h15 par Philippe

Les dépenses mondiales sur les applications de rencontre ont dépassé 4,2 milliards de dollars en 2021

Selon le rapport State of Mobile 2022 d'App Annie, le marché des rencontres sur mobile a doublé de taille entre 2018 et 2021, prouvant qu'une pandémie mondiale ne suffit pas à entraver la quête de l'amour.

Qu'advient-il du marché virtuel des rencontres pendant un confinement? D'une part, avec les bars et les clubs fermés, les gens se dirigent vers les lieux de rencontre virtuels. Mais d'autre part, que font-elles lorsqu'elles trouvent un partenaire intéressante en ligne, mais qu'elles ne peuvent pas passer à l'étape suivante et se rencontrer en personne ?

C'est l'énigme à laquelle ont été confrontés Tinder, Hinge, Bumble, Badoo et autres au cours des deux dernières années, même s'ils n'ont certainement pas été complaisants à cet égard. En mai 2020, par exemple, Tinder a annoncé qu'il prévoyait revoir leur modèle pour en faire une destination où se retrouver en ligne, plutôt qu'un moyen de se rencontrer en réel. L'entreprise a ainsi commencé à tester des espaces virtuels et des événements en direct tels que les Swipe Nights et les quiz.

Cette proactivité semble avoir porté ses fruits. Selon notre rapport State of Mobile 2022, les dépenses mondiales consommateurs pour les applications de rencontre atteindront 4,2 milliards de dollars en 2021. Cela représente une augmentation de 95 % des dépenses des consommateurs depuis 2018 et une augmentation de 30 % depuis 2020.

L'Indonésie est à la tête d'une évolution mondiale en vers les applications de rencontre en termes de taux de croissance

Pendant ce temps, les dépenses des consommateurs ont augmenté dans chacune des 17 régions étudiées (à l'exception de l'Argentine), la croissance dans certains pays indiquant un énorme changement de comportement en matière de rencontres.

L'Indonésie est un exemple particulièrement remarquable. En 2018, son marché des rencontres mobiles a rapporté un peu moins de 4 milliards de dollars. D'ici 2021, il aura triplé pour atteindre 11 millions de dollars. On observe également une croissance notable aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et en Chine, les quatre plus grands marchés en 2021.

En termes de solutions, le marché des rencontres sur mobile présente une répartition intéressante entre les géants mondiaux et les favoris locaux. Cela est compréhensible puisque certains consommateurs rechercheront la sécurité et l'envergure d'une grande marque internationale, tandis que d'autres chercheront l'application qui reflète mieux les coutumes et les comportements culturels locaux.

Les rencontres mobiles soutiennent des dizaines de solutions locales, mais Tinder est le leader mondial incontesté.

En 2021, Tinder est resté le leader incontesté du marché. Il était numéro 1 pour les téléchargements dans les 8 marchés des Amériques, 6 des 13 marchés APAC et 5 des 7 marchés EMEA. En fait, juste avant la Saint-Valentin, Tinder a dépassé les 500 millions de téléchargements cumulés dans le monde.

Tinder a également dominé les dépenses des consommateurs. Il a fait preuve de créativité avec son modèle de tarification, offrant un modèle gratuit à utiliser mais facturant des fonctionnalités supplémentaires telles que les Boosts et les Super Likes. Il ajuste même son prix de façon dynamique en fonction de l'âge de l'utilisateur. En conséquence, Tinder a enregistré un record de 1,35 milliard de dollars de dépenses de consommation en 2021, soit une augmentation de 35 % en glissement annuel.

Ce n'est pas la seule grande marque à enregistrer une étape importante. La "super appli" britannique de rencontres eHarmony vient également de dépasser les 100 millions de dollars de dépenses consommateurs, la majorité des dépenses provenant de son application iOS.

Les autres marques mondiales de rencontres qui s'approchent des palmarès nationaux comprennent des apps orientées vers les femmes comme Bumble et Hinge, ainsi que d'autres apps populaires comme Badoo, Grindr et Azar. Azar, une application sud-coréenne de "découverte sociale", a été comparée au phénomène de chat vidéo Chatroulette et met en relation des utilisateurs par vidéo de n'importe où dans le monde, en traduisant instantanément la voix et le texte.

Depuis son lancement en novembre 2013 sur le Google Play store et en juin 2015 sur les stores iOS, Azar a comptabilisé 228 millions de téléchargements cumulés et plus de 610 M$ de dépenses totales des consommateurs au 5 février 2022. Cela a suffi pour convaincre Match Group (qui possède Tinder, Hinge et OK Cupid) d'acquérir Hyperconnect, la société mère d'Azar, pour 1,725 milliard de dollars en 2021.

Les géants des rencontres prévoient un avenir dans le métavers

Il va sans dire que les adolescents d'aujourd'hui seront les jeunes de 20 et 30 ans plus aisés de demain. Les sociétés d'applications de rencontre en sont évidemment conscientes, c'est pourquoi elles planifient déjà l'évolution future de leurs services.

En 2021, on a beaucoup parlé de l'évolution des mondes parallèles basés sur la VR et la Ar (comme le "metaverse"), un concept qui s'étend également aux rencontres.

En fait, le groupe Match expérimente déjà ces idées. Il a lancé une économie basée sur les biens virtuels, soutenue par sa nouvelle monnaie dans l'application, Tinder Coins. Il a même développé une expérience de type métavers appelée Single Town, dans laquelle les utilisateurs interagissent en temps réel et se rencontrent dans des espaces virtuels. Single Town est actuellement testé sur des campus universitaires en Corée du Sud.

Elle n'est pas la seule. L'application de rencontre chinoise Newborn Town's Yumy, a également fait de grandes déclarations sur le métavers. Elle a lancé un test bêta d'un monde dans lequel les utilisateurs peuvent créer des avatars à partir de leur photo et utiliser la traduction instantanée pour vivre des "expériences sociales immersives et sans barrière". L'avenir est propice aux rencontres, tant en ligne que hors ligne.

Alors que la scène des rencontres s'étend sur des territoires inexplorés, les éditeurs d'applications et les consommateurs doivent s'adapter afin de trouver des liens significatifs.