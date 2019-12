20 décembre 2019 à 06h00 par Philippe

Les dépenses publicitaires mobiles mondiales atteindront 240 milliards de dollars en 2020

App Annie, qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobiles, a publié les principales tendances de l'app économie pour 2020. En 2020, les consommateurs passeront 674 milliards d'heures dans les catégories Divertissement et Vidéo sur les téléphones Android dans le monde entier.

En hausse par rapport aux 558 milliards d'heures prévues en 2019. Les acteurs comme YouTube et Netflix ont représenté la grande majorité du temps passé sur les téléphones Android.

Le lancement récent de Disney+ ne représente qu'un des nombreux concurrents entrant sur le marché. Au prix de 7 $ par mois, qui comprend la possibilité d'avoir jusqu'à 4 flux simultanés, Disney+ s'ajoutera à l'offre de streaming stable de Disney, qui comprend déjà Hulu et ESPN.

La concurrence vient aussi des médias sociaux, où la Génération Z occupe son temps libre avec du contenu divertissant. Les applications comme TikTok, Snapchat et Instagram brouillent les frontières entre les médias sociaux et le divertissement, ce qui accroît la concurrence du marché.

Twitch, traditionnellement une plateforme de jeux vidéo en direct, s'est également étendu à d'autres formes de contenu. "Just Chatting", qui met l'accent sur les streamers interagissant avec leur public plutôt que sur les jeux, a été la 3ème chaîne la plus populaire par le nombre total d'heures vues sur Twitch au premier semestre 2019.

Les dépenses mondiales des consommateurs pour les jeux devraient dépasser 75 milliards de dollars en 2020.

Au cours des 12 derniers mois, plus de 95 % des 100 meilleures applications non liées aux jeux, selon les dépenses des consommateurs pour iOS App Store et Google Play combinés aux États-Unis, offraient des services d'abonnement directement par le biais d'achats dans les applications.

Les services d'abonnement seront à l'origine d'une grande partie de la croissance des dépenses consommateurs pour les Jeux, qui seront les premiers à tirer parti de cette tendance.

Il faut aussi savoir que le rapport 2019 d'Ericsson Mobility prévoit que d'ici 2024, 34% de tout le trafic mobile mondial sera en 5G, et 64% de la population mondiale aura une couverture 5G. Le potentiel réel de la 5G sera d'abord légitimé par les éditeurs de jeux et les joueurs qui sont les premiers adeptes de l'économie mobile, avant de s'étendre à d'autres marchés verticaux (IoT etc...).